Революция в крио-ЭМ: новый метод позволяет получать изображения небольших белковых молекул

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) совершили прорыв в области криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), который может иметь важное значение для исследований рака. Крио-ЭМ — это метод, который позволяет ученым визуализировать атомную структуру биологических молекул с высоким разрешением. Однако до сих пор крио-ЭМ была неэффективна для визуализации малых молекул.

В недавнем исследовании биохимики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в сотрудничестве с учеными из фармацевтической промышленности разработали решение для захвата небольших молекул белка для визуализации с помощью крио-ЭМ. Они создали 20-нанометровый белковый каркас с выступами в форме штатива, который надежно удерживал небольшие белки на месте во время визуализации. Позже каркас можно было удалить в цифровом виде, оставив четкое составное трехмерное изображение только небольшого анализируемого белка.

Способность визуализировать белки малого и среднего размера имеет решающее значение для исследований потенциальных новых лекарств от рака. Расширяя возможности крио-ЭМ визуализации, ученые могут идентифицировать конкретные участки белков, на которые можно воздействовать в терапевтических целях.

Исследователи протестировали свой каркас на белке под названием KRAS, который связан примерно с 25% случаев рака у человека. Используя крио-ЭМ, они смогли наблюдать атомную структуру KRAS, присоединенного к молекуле лекарства, изучаемого для лечения рака легких. Этот прорыв в крио-ЭМ визуализации дает ценную информацию о том, как молекулы лекарств взаимодействуют с клеточными белками, помогая в разработке более эффективных лекарств.

Значение этого достижения выходит за рамки исследований рака. Модульный каркас, созданный командой под руководством команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, можно настроить для получения изображений различных небольших белковых молекул, что открывает новые возможности для разработки лекарств от различных заболеваний.

источники:

– Калифорнийский университет, Лос-Анджелес (UCLA)

- Труды Национальной академии наук (ПНАН)