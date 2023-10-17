CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Новое исследование проливает свет на белки иммунной системы

ByГабриэль Бота

Октябрь 17, 2023
Новое исследование проливает свет на белки иммунной системы

Недавнее исследование, проведенное Институтом Бридж в Центре конвергентных биологических наук Университета Южной Калифорнии в сотрудничестве с международными группами из Индии, Австралии и Швейцарии, дало представление о сложном танце защиты нашего организма от вредных захватчиков. Исследование было сосредоточено на определенных белках иммунной системы, которые играют ключевую роль в нашем иммунном ответе, особенно при таких заболеваниях, как COVID-19, ревматоидный артрит, нейродегенеративные заболевания и рак.

В основе нашего иммунного ответа лежит каскад комплемента — серия событий, запускаемых при обнаружении потенциальных угроз. Этот процесс генерирует белки-мессенджеры, известные как C3a и C5a, которые активируют специфические рецепторы на клетках, запуская каскад внутренних сигналов. Однако точные механизмы действия этих рецепторов, особенно C5aR1, долгое время оставались загадкой.

Используя передовую технику криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), исследователи смогли получить подробные изображения этих рецепторов в действии. Эти изображения показали взаимодействие между рецепторами и молекулами, а также изменения формы и передачу сигналов внутри клетки при активации.

По словам Корнелиуса Гати, ведущего автора исследования и доцента Колледжа литературы, искусств и наук Университета Южной Калифорнии, результаты этого исследования дают важное и всестороннее представление о важнейшем семействе рецепторов в иммунной системе. Исследование открывает потенциальные возможности для разработки препаратов, воздействующих на эти рецепторы, для лечения различных заболеваний.

Это исследование, опубликованное в журнале Cell, способствует нашему пониманию сложностей нашей иммунной системы и закладывает основу для будущих исследований, направленных на использование силы естественной защиты нашего организма.

источники:

– Оригинальная статья: «Новое исследование Института Бриджа дает представление о белках иммунной системы» (USC News)

– Авторы исследования: Корнелиус Гати, Рави Ядав, Хтет Кхант, Маниш Ядав, Джаганнатх Махарана, Ширша Саха, Паришмита Сарма, Чахат Сони, Винай Сингх, Саянтан Саха, Манисанкар Гангули, Саманвита Махапатра, Судха Мишра, Раманудж Банерджи, Арун Шукла, Хария Ли, Трент Вудрафф, Мохамед Чами

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Глубокое обесцвечивание кораллов в Индийском океане: серьезное предупреждение о последствиях изменения климата

Октябрь 20, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Миссия НАСА «Психея»: исследование богатого металлами астероида

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Понимание светящихся следов метеоритных дождей

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Глубокое обесцвечивание кораллов в Индийском океане: серьезное предупреждение о последствиях изменения климата

Октябрь 20, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Миссия НАСА «Психея»: исследование богатого металлами астероида

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Понимание светящихся следов метеоритных дождей

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Новые доказательства бросают вызов традиционным гендерным ролям охотников-собирателей

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев