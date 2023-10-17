Новое исследование проливает свет на белки иммунной системы

Недавнее исследование, проведенное Институтом Бридж в Центре конвергентных биологических наук Университета Южной Калифорнии в сотрудничестве с международными группами из Индии, Австралии и Швейцарии, дало представление о сложном танце защиты нашего организма от вредных захватчиков. Исследование было сосредоточено на определенных белках иммунной системы, которые играют ключевую роль в нашем иммунном ответе, особенно при таких заболеваниях, как COVID-19, ревматоидный артрит, нейродегенеративные заболевания и рак.

В основе нашего иммунного ответа лежит каскад комплемента — серия событий, запускаемых при обнаружении потенциальных угроз. Этот процесс генерирует белки-мессенджеры, известные как C3a и C5a, которые активируют специфические рецепторы на клетках, запуская каскад внутренних сигналов. Однако точные механизмы действия этих рецепторов, особенно C5aR1, долгое время оставались загадкой.

Используя передовую технику криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), исследователи смогли получить подробные изображения этих рецепторов в действии. Эти изображения показали взаимодействие между рецепторами и молекулами, а также изменения формы и передачу сигналов внутри клетки при активации.

По словам Корнелиуса Гати, ведущего автора исследования и доцента Колледжа литературы, искусств и наук Университета Южной Калифорнии, результаты этого исследования дают важное и всестороннее представление о важнейшем семействе рецепторов в иммунной системе. Исследование открывает потенциальные возможности для разработки препаратов, воздействующих на эти рецепторы, для лечения различных заболеваний.

Это исследование, опубликованное в журнале Cell, способствует нашему пониманию сложностей нашей иммунной системы и закладывает основу для будущих исследований, направленных на использование силы естественной защиты нашего организма.

источники:

– Оригинальная статья: «Новое исследование Института Бриджа дает представление о белках иммунной системы» (USC News)

– Авторы исследования: Корнелиус Гати, Рави Ядав, Хтет Кхант, Маниш Ядав, Джаганнатх Махарана, Ширша Саха, Паришмита Сарма, Чахат Сони, Винай Сингх, Саянтан Саха, Манисанкар Гангули, Саманвита Махапатра, Судха Мишра, Раманудж Банерджи, Арун Шукла, Хария Ли, Трент Вудрафф, Мохамед Чами