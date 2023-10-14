Редкое затмение «Огненное кольцо» поразило толпы людей в Орегоне и Нью-Мексико

Приветствия разразились среди толпы в Орегоне и Нью-Мексико, когда редкое солнечное затмение в виде «огненного кольца» устроило зрелище для миллионов людей по всей Америке. Явление, также известное как кольцевое солнечное затмение, транслировалось НАСА в прямом эфире из-за облачного неба в некоторых районах.

Маленькие города и поселки, расположенные вдоль пути затмения, испытали смесь волнения и беспокойства по поводу погоды. Облака и туман угрожали затмить обзор в некоторых западных штатах, но в Нью-Мексико небо было кристально чистым, предоставляя десяткам тысяч зрителей беспрепятственный вид.

В Нью-Мексико затмение совпало с международным праздником воздушных шаров, что еще больше усилило ажиотаж. Организаторы раздали 80,000 XNUMX пар смотровых очков, а зрители увидели воздушные шары и формирование ринга.

Кольцевое огненное затмение отличается от полного солнечного затмения тем, что Луна не полностью закрывает Солнце. Вместо этого он оставляет яркую, пылающую границу. Субботний путь прошел через несколько штатов США, а затем продолжился на полуострове Юкатан в Мексике и других странах Западного полушария, где произойдет частичное затмение.

Наблюдатели затмения со всех концов США отправились в отдаленные уголки страны, чтобы получить наилучший обзор. В национальном парке Брайс-Каньон в штате Юта энтузиасты прошли по знаменитой тропе до восхода солнца, чтобы застолбить свои любимые места.

Полное затмение, с момента, когда Луна начинает закрывать Солнце, до его возвращения в нормальное состояние, длится два с половиной-три часа в любом заданном месте. Часть «Огненное кольцо» длится от трех до пяти минут, в зависимости от локации.

источники:

- НАСА

– AP Photo/Эрик Гей

– Эрик Гей/AP