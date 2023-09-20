Предки крокодилов старели медленно

Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показывает, что древние предки крокодилов, известные как крокодиломорфы, росли медленнее по сравнению с другими крупными рептилиями, такими как динозавры. Исследователи изучили внутреннюю структуру ископаемых костей крокодиломорфов возрастом 200 миллионов лет, найденных в Южной Африке, и обнаружили, что темпы их роста аналогичны темпам роста их современных потомков. Это бросает вызов существующему мнению о том, что медленный рост ныне живущих крокодилов является результатом их малоподвижного полуводного образа жизни.

В ходе исследования также были изучены окаменелости недавно обнаруженного гигантского предка крокодила, жившего 210 миллионов лет назад. Эти окаменелости были найдены в деревне Кхемега, Южная Африка. Изучая характеристики этих древних костей, такие как годовой прирост и костная ткань, исследователи определили, что новый вид рос медленнее, чем другие крупные рептилии своего времени. Они также обнаружили, что эта стратегия медленного роста сохранялась на протяжении всей эволюции крокодиломорфов, причем более поздние виды замедляли рост еще больше.

Интересно, что исследователи предполагают, что стратегия медленного роста сыграла значительную роль в выживании крокодиломорфов во время массового вымирания в конце триасового периода. Считается, что динозавры пережили вымирание благодаря быстрому росту, а медленнее растущим крокодиломорфам удалось выжить и процветать после этого события. Эта резкая разница в стратегиях роста в конечном итоге привела к расхождению крокодилов и птиц, их ближайших ныне живущих родственников.

Эти результаты дают представление об эволюционной истории крокодилов и проливают свет на факторы, которые повлияли на скорость их роста. Дальнейшие исследования в этой области будут способствовать нашему пониманию того, как разные виды адаптируются и развиваются с течением времени.

источник:

– «Происхождение медленного роста в линии стеблей крокодилов», опубликовано в журнале Current Biology.

– Университет Витса

(цитата по статье: «Предки крокодилов старели медленно», взято с https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)