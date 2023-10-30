Раскрытие потенциала: редактирование генома CRISPR/Cas9 для повышения устойчивости растений к болезням

Редактирование генома, в частности революционная технология CRISPR/Cas9, стало переломным моментом в улучшении свойств растений. Предлагая более эффективную альтернативу традиционным методам селекции, он имеет огромные перспективы в решении таких важных проблем, как устойчивость к болезням. В этом контексте недавняя исследовательская статья под названием «Редактирование генов с помощью CRISPR/Cas9 для придания устойчивости к вирусу мозаики репы (TuMV) у китайской капусты (Brassica rapa)», опубликованная в журнале Horticultural Research, открыла прорыв в поисках устойчивости к болезням. растения.

Исследование было сосредоточено на китайской капусте, в частности на сорте Brassica rapa «Сеул», которому серьезно угрожает вирус мозаики репы (TuMV). Чтобы бороться с этой угрозой, исследователи использовали высокоточную технику редактирования генома CRISPR/Cas9. Вставив конструкции CRISPR/Cas9 в растения китайской капусты и выполнив ряд последующих шагов, включая культивирование побегов, формирование корней и ПЦР-анализ, команда стремилась создать растения, устойчивые к вирусу мозаики репы.

Результаты были поразительными. Среди регенерированных растений 86.7% имели желаемые трансгены Cas9. Кроме того, исследователи нацелились на три гена эукариотического фактора инициации трансляции (eIF), включая eIF(iso)4E, который, как известно, играет ключевую роль в устойчивости TuMV у родственных видов. Путем усердных экспериментов они обнаружили, что одна конкретная sgRNA из трех протестированных продемонстрировала значительную эффективность редактирования.

Этот прорыв служит убедительным доказательством возможности использования CRISPR/Cas9 и воздействия на ген eIF(iso)4E для разработки устойчивых к болезням видов Brassica. Это открывает путь для дальнейших исследований по раскрытию всех возможностей редактирования генома для борьбы с вирусными угрозами, которые пагубно влияют на здоровье и продуктивность растений.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое CRISPR/Cas9?

CRISPR/Cas9 — это революционная технология редактирования генома, которая позволяет ученым вносить точные модификации в ДНК, предлагая огромный потенциал для улучшения различных признаков у растений, животных и даже людей.

Вопрос: Что такое ТуМВ?

TuMV, или вирус мозаики репы, представляет собой тип потивируса, который представляет серьезную угрозу для посевов китайской капусты (Brassica rapa). Известно, что он наносит значительный ущерб здоровью растений и урожайности.

Вопрос: Что такое гены eIF?

Гены eIF, в частности гены факторов инициации трансляции эукариот, играют решающую роль в регуляции инициации синтеза белка в организмах. В контексте этой статьи eIF(iso)4E был идентифицирован как жизненно важный для устойчивости к TuMV у видов Arabidopsis и Brassica.

источники:

Исследовательская статья: Исследования в области садоводства – DOI: 10.1038/s41438-023-0112-6