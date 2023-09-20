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Наука

Новые типы сверхпроводников создавались по одному атому за раз

ByРоберт Эндрю

сентябрь 20, 2023
Новые типы сверхпроводников создавались по одному атому за раз

Исследователи из Цюрихского университета совершили значительный прорыв в области сверхпроводимости, расположив атомы по одному. Этот прорыв может произвести революцию в разработке материалов и продвинуть технологии квантовых вычислений.

Традиционно естественная топология атомов затрудняла создание новых физических эффектов. Однако ученые из Цюрихского университета успешно разработали сверхпроводники, располагая атомы по отдельности, что привело к созданию новых состояний материи.

Будущее электроники зависит от открытия уникальных материалов, и этот прорыв открывает многообещающий потенциал для инноваций. Преодолевая ограничения природных материалов, исследователи проложили путь к новым состояниям материи в будущей электронике и вычислительных технологиях.

Открытие новых материалов имеет решающее значение для разработки будущих компьютеров. Этот прорыв может иметь значительные последствия для дизайна и функциональности компьютеров. От классической электроники до нейроморфных вычислений и квантовых компьютеров — поиск новых физических эффектов является движущей силой этих достижений.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Physics, исследователи из Цюрихского университета в сотрудничестве с физиками из Института физики микроструктур Макса Планка в Германии представили новый подход к сверхпроводимости. Они атом за атомом создавали необходимые материалы.

Сверхпроводники особенно интересны из-за их нулевого электрического сопротивления при низких температурах. Они используются во многих квантовых компьютерах из-за их исключительного взаимодействия с магнитными полями. Однако лишь небольшое количество сверхпроводящих состояний было окончательно продемонстрировано в материалах. Благодаря этому прорыву исследователи смогли создать два новых типа сверхпроводимости.

Этот прорыв не только подтверждает теоретические предсказания физиков, но и открывает возможности для исследования новых состояний материи и их применения в будущих квантовых компьютерах.

Ссылка: «Двумерные решетки Шибы как возможная платформа для кристаллической топологической сверхпроводимости» Мартины О. Солдини, Феликса Кюстера, Гленна Вагнера, Сувика Даса, Амаль Алдаравше, Ронни Томале, Самира Луниса, Стюарта С.П. Паркина, Паоло Сесси и Титуса Нойперта. , Физика природы, 10 июля 2023 г.

источники:
– Nature Physics: рецензируемый научный журнал по физике, издаваемый Nature Research. Он включает статьи, письма, обзоры, основные исследования, новости и мнения, комментарии, рецензии на книги и переписку.

By Роберт Эндрю

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