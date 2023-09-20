Новые типы сверхпроводников создавались по одному атому за раз

Исследователи из Цюрихского университета совершили значительный прорыв в области сверхпроводимости, расположив атомы по одному. Этот прорыв может произвести революцию в разработке материалов и продвинуть технологии квантовых вычислений.

Традиционно естественная топология атомов затрудняла создание новых физических эффектов. Однако ученые из Цюрихского университета успешно разработали сверхпроводники, располагая атомы по отдельности, что привело к созданию новых состояний материи.

Будущее электроники зависит от открытия уникальных материалов, и этот прорыв открывает многообещающий потенциал для инноваций. Преодолевая ограничения природных материалов, исследователи проложили путь к новым состояниям материи в будущей электронике и вычислительных технологиях.

Открытие новых материалов имеет решающее значение для разработки будущих компьютеров. Этот прорыв может иметь значительные последствия для дизайна и функциональности компьютеров. От классической электроники до нейроморфных вычислений и квантовых компьютеров — поиск новых физических эффектов является движущей силой этих достижений.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Physics, исследователи из Цюрихского университета в сотрудничестве с физиками из Института физики микроструктур Макса Планка в Германии представили новый подход к сверхпроводимости. Они атом за атомом создавали необходимые материалы.

Сверхпроводники особенно интересны из-за их нулевого электрического сопротивления при низких температурах. Они используются во многих квантовых компьютерах из-за их исключительного взаимодействия с магнитными полями. Однако лишь небольшое количество сверхпроводящих состояний было окончательно продемонстрировано в материалах. Благодаря этому прорыву исследователи смогли создать два новых типа сверхпроводимости.

Этот прорыв не только подтверждает теоретические предсказания физиков, но и открывает возможности для исследования новых состояний материи и их применения в будущих квантовых компьютерах.

Ссылка: «Двумерные решетки Шибы как возможная платформа для кристаллической топологической сверхпроводимости» Мартины О. Солдини, Феликса Кюстера, Гленна Вагнера, Сувика Даса, Амаль Алдаравше, Ронни Томале, Самира Луниса, Стюарта С.П. Паркина, Паоло Сесси и Титуса Нойперта. , Физика природы, 10 июля 2023 г.

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– Nature Physics: рецензируемый научный журнал по физике, издаваемый Nature Research. Он включает статьи, письма, обзоры, основные исследования, новости и мнения, комментарии, рецензии на книги и переписку.