Миссия НАСА Dawn обнаружила сложную органику на Церере

Миссия НАСА Dawn сделала захватывающее открытие на Церере, крупнейшем объекте в поясе астероидов. На этой карликовой планете были обнаружены сложные органические молекулы, что поднимает вопросы об их происхождении и о том, что это означает для потенциальной обитаемости Цереры.

Происхождение этих сложных органических веществ до сих пор остается предметом споров. Некоторые полагают, что они могли быть доставлены на Цереру кометой или другим ударным объектом, богатым органическими веществами, в то время как другие предполагают, что они могли образоваться на самой карликовой планете в присутствии соленой воды. Независимо от их происхождения, эти молекулы подверглись многочисленным ударам, которые оставили шрамы на поверхности Цереры.

Новое исследование, представленное на встрече Геологического общества Америки GSA Connects 2023, пролило свет на то, как эти воздействия повлияли на органику Цереры и что это означает для определения их происхождения и оценки обитаемости карликовой планеты.

Исследование, проведенное планетологом Териком Дейли из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, показывает, что органические вещества более распространены, чем считалось ранее, и, по-видимому, устойчивы к воздействиям условий, подобных Церере. Это говорит о том, что присутствие органики на Церере может быть более распространенным явлением и пережить жестокую историю карликовой планеты.

Чтобы лучше понять последствия воздействия на органику Цереры, исследовательская группа провела серию экспериментов на вертикальном артиллерийском полигоне НАСА в Эймсе. Эти эксперименты воспроизвели условия столкновения, типичные для Цереры, что позволило провести прямое сравнение с данными, собранными космическим кораблем Dawn.

Кроме того, команда использовала новую технику анализа данных, которая объединила данные камеры Dawn и спектрометра изображений. Это позволило им более детально изучить органику и понять ее происхождение.

В целом, это исследование способствует нашему пониманию присутствия сложной органики на Церере и ее устойчивости перед лицом воздействий. В будущем планируется дальнейшее исследование этой карликовой планеты с надеждой найти больше информации о ее обитаемости и потенциале жизни за пределами Земли.

источники:

– НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства): https://www.nasa.gov/