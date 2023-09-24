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Биологи Массачусетского технологического института обнаружили белок, образующий биомолекулярный конденсат в ядрышке

ByВики Ставропулу

сентябрь 24, 2023
Биологи Массачусетского технологического института обнаружили белок, образующий биомолекулярный конденсат в ядрышке

Биологи из Массачусетского технологического института идентифицировали белок под названием TCOF1, который необходим для формирования биомолекулярного конденсата, известного как фибриллярный центр (ФЦ), внутри ядрышка клеток. Ядрышко – клеточная органелла, ответственная за выработку рибосом. Формирование FC имеет важное значение, поскольку оно представляет собой эволюционное изменение, произошедшее около 300 миллионов лет назад в организации ядрышка.

Исследовательская группа предполагает, что эволюция конденсатов внутри ядрышка могла произойти для оптимизации сборки рибосом путем разделения различных биохимических реакций. Понимание формирования и функции FC может дать представление об эволюции других конденсатов внутри клеток.

Ранее команда идентифицировала белковую область, богатую областями низкой сложности (LCR), которые, по-видимому, участвуют в образовании конденсата. LCR представляют собой последовательности аминокислот, повторяющиеся много раз. Исследователи обнаружили, что TCOF1, ядрышковый белок с LCR, богатыми глутаматом, играет решающую роль в создании биомолекулярных ансамблей.

Когда TCOF1 экспрессируется в клетках, образуются конденсаты, включая белки, обычно встречающиеся в FC. Это открытие позволяет исследователям легче изучать функцию ФК и дает основу для изучения формирования и роли других конденсатов в клетках.

Это исследование, проведенное биологами Массачусетского технологического института, дает ценную информацию об образовании биомолекулярных конденсатов внутри ядрышка и их потенциальном влиянии на клеточные процессы. Исследование было опубликовано в журнале Cell Reports.

источники:

– MIT: Массачусетский технологический институт – престижный частный исследовательский университет в Кембридже, штат Массачусетс.

– Cell Reports: рецензируемый научный журнал, издаваемый Cell Press, издательством Elsevier, в котором сообщается о новых биологических открытиях в различных дисциплинах наук о жизни.

By Вики Ставропулу

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