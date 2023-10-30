Новое понимание внутренней структуры Марса, полученное в результате недавних исследований

Недавние исследования побудили ученых пересмотреть свое понимание внутреннего состава Марса, что потребовало пересмотра существующих диаграмм. Две отдельные исследовательские группы опубликовали свои выводы, обе из которых предполагают, что жидкое железное ядро ​​Марса меньше, чем считалось ранее. Кроме того, эти исследования подчеркивают наличие слоя расплавленного силиката толщиной 150 километров, окружающего ядро, - наблюдение, которое ранее не было задокументировано (Nature 2023, DOI: 10.1038/s41586-023-06586-4 и DOI: 10.1038/ с41586-023-06601-8).

Революционное исследование, опубликованное в журнале Science в 2021 году, предоставило первоначальный комплексный сейсмический анализ Марса с использованием данных, собранных посадочным модулем НАСА InSight. Однако дальнейший анализ показал, что предыдущие оценки размера ядра Марса были завышены примерно на 30%. Анри Самуэль, ученый из Национального центра научных исследований Франции, участвовавший как в исследовании 2021 года, так и в его недавнем обновлении, подчеркивает важность готовности к пересмотру научного понимания. Как утверждает Самуэль: «Это доказывает, что иногда нам нужно менять свое мнение».

Сейсмологи могут определить внутреннюю структуру планеты, изучая поведение волн давления и поперечных волн внутри нее. Волны давления могут проходить через твердые тела и жидкости, тогда как поперечные волны не могут проходить через жидкости и вместо этого отражаются. Предыдущие исследования, проведенные в 2021 году, предполагали существование поперечной волны, отражающейся от поверхности жидкости на Марсе, что указывает на границу между жидким железным ядром и твердой силикатной мантией. Следовательно, ученые пришли к выводу, что ядро ​​было больше и менее плотным, чем предполагалось ранее.

Однако возникли сомнения относительно этой структуры ядра из-за необходимого присутствия наряду с железом и никелем более легких элементов, таких как водород, сера, кислород и углерод. Космохимики сочли невероятным сосуществование этих летучих легких элементов в условиях, преобладавших во время формирования Марса. Более того, ученые поставили под сомнение способность этих легких элементов вносить значительный вклад в состав ядра.

Чтобы устранить эти неопределенности, в недавних исследованиях были изучены многочисленные сейсмические события, вызванные падениями метеоритов и землетрясениями. Одно критическое событие указало на прохождение волны давления через расплавленный силикат, а не через твердый силикат, что побудило обе исследовательские группы независимо прийти к аналогичным выводам. Они предполагают, что ядро ​​Марса состоит из относительно плотной сферы из жидкого железа, окруженной слоем расплавленного силиката, что эффективно устраняет проблему легких элементов.

Исследователи использовали экспериментальные данные об экстремальных состояниях материалов, включая сплавы железа, чтобы интерпретировать влияние сейсмических волн на слоистую структуру Марса. Тем временем другая группа планетологов из Швейцарского федерального технологического института (ETH) в Цюрихе использовала моделирование свойств материала. Сделав несколько разные выводы о составе легких элементов ядра Марса, обе команды ожидают, что для дальнейшего уточнения своего понимания потребуются дополнительные данные о свойствах материала при экстремальных температурах и давлениях.

Хотя будущих данных о землетрясениях на Марсе будет недостаточно, поскольку в декабре 2022 года посадочный модуль НАСА InSight отключится, другие исследовательские группы, как ожидается, продолжат анализировать существующие данные, чтобы проверить и расширить эти недавние открытия. Надежность и значимость этих результатов подчеркивают развивающуюся природу научного понимания и необходимость оставаться открытыми для новых идей.