Коровий навоз как сырье для газификации биомассы: оптимизация процесса

Чрезмерное использование ископаемого топлива привело к глобальному загрязнению окружающей среды, что привело к необходимости перехода к экологически чистым, низкоуглеродным и устойчивым источникам энергии. Энергия биомассы, получаемая из органических материалов, полученных посредством фотосинтеза, предлагает чистую и возобновляемую альтернативу. Помет домашнего скота и птицы, тип биомассы, привлек внимание из-за его обильной доступности и меньшей восприимчивости к погодным и сезонным изменениям по сравнению с другими источниками биомассы.

Эффективное использование помета домашнего скота и птицы в качестве сырья для газификации может значительно смягчить загрязнение окружающей среды, вызванное традиционными ископаемыми видами топлива. Газификация — это термохимический процесс, который превращает биомассу в газовое топливо, известное как синтез-газ, посредством высокотемпературных условий неполного сгорания. Сингаз, в основном состоящий из CO2, CO, H2, CH4 и других газов, может использоваться в различных устройствах преобразования энергии.

Чтобы оптимизировать процесс газификации коровьего навоза, исследователи из Хэнаньского сельскохозяйственного университета разработали модель газификации биомассы с помощью программного обеспечения Aspen Plus. Они оценили такие параметры, как температура газификации, соотношение пара и биомассы и давление, чтобы определить их влияние на соотношение H2/CO и низкую теплоту сгорания (LHV) синтез-газа.

Результаты моделирования показали, что более высокие температуры газификации способствуют увеличению содержания H2 и CO, причем пик H2 приходится на 800 °C. Увеличение использования пара в качестве агента газификации способствовало увеличению производства H2. Однако более высокое соотношение пара к биомассе отрицательно сказалось на CO и CH4, что привело к снижению LHV. Оптимальное давление газификации оказалось равным 0.1 МПа.

Это исследование дает ценную информацию об оптимизации процесса газификации коровьего навоза. Разработанная модель может быть использована для прогнозирования состава синтез-газа из другого сырья биомассы и может способствовать дальнейшим исследованиям по совершенствованию процессов газификации биомассы.

источник:

– Яджун Чжан и др., Численное моделирование газификации биомассы с использованием коровьего навоза в качестве сырья, Frontiers of Agricultural Science and Engineering (2023). DOI: 10.15302/J-FASE-2023500