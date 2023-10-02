Нобелевская премия по медицине присуждена ученым за разработку мРНК-вакцины против COVID-19

Нобелевская премия по медицине присуждена Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсману из США за новаторские исследования в области технологии информационной РНК (мРНК), которые привели к разработке эффективных вакцин против COVID-19. Престижная награда признает их вклад в беспрецедентные темпы разработки вакцин во время глобальной пандемии.

Информационная РНК — это тип генетического материала, который передает инструкции от ДНК к клеткам организма. Вакцины против COVID-19, разработанные Pfizer/BioNTech и Moderna, используют мРНК, чтобы дать клеткам указание распознавать и уничтожать шиповидный белок коронавируса. Когда иммунная система организма реагирует на белок-шип, она становится способной бороться с вирусом даже без предварительного воздействия.

Каталин Карико — профессор Университета Сагана в Венгрии и адъюнкт-профессор Пенсильванского университета. Она сыграла жизненно важную роль в качестве старшего вице-президента и руководителя отдела замены белков РНК в BioNTech. Дрю Вайсман провел свое отмеченное наградами исследование вместе с Карико в Пенсильванском университете.

Нобелевская ассамблея высоко оценила их открытие, заявив, что оно фундаментально изменило наше понимание того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой. Их работа не только спасла миллионы жизней, но также предотвратила тяжелые случаи COVID-19 и позволила обществам вновь открыться.

Доктор Пол Хантер, профессор медицины Университета Восточной Англии, назвал мРНК-вакцины «изменителем правил игры» в борьбе с пандемией коронавируса. Он отметил, что эти вакцины спасли миллионы жизней, и признал, что без технологии мРНК ситуация была бы намного хуже. Доказано, что мРНК-вакцины намного превосходят другие варианты вакцин.

Объявление о присуждении Нобелевской премии по медицине готовит почву для вручения наград в этом году, а остальные пять номинаций вскоре будут объявлены.

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