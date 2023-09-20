Исследование выявило потенциальную молекулярную связь между COVID-19 и когнитивными симптомами

Исследование, опубликованное в PNAS Nexus, выявило потенциальную молекулярную связь между COVID-19 и когнитивными симптомами, такими как «мозговой туман», которые испытывают инфицированные люди.

Было замечено, что инфекция COVID-19 может ухудшить болезнь Альцгеймера у пациентов, у которых уже есть это заболевание. Кроме того, люди, заразившиеся COVID-19, могут иметь повышенный риск развития болезни Альцгеймера по сравнению с теми, кто не был инфицирован.

Под руководством Кристины Ди Примио и ее коллег исследователи изучили влияние инфекции SARS-CoV-2 на развитие биохимических изменений, связанных с болезнью Альцгеймера. Они провели эксперименты с использованием культур клеток нейробластомы человека и мышей.

Результаты исследования показали, что когда вирус SARS-CoV-2 заражает нейрональные клетки или мозг мышей, он взаимодействует с белком, связанным с микротрубочками, под названием Тау. Известно, что у людей с болезнью Альцгеймера тау спутывается и слипается в нейронах. Вирус вызывает гиперфосфорилирование тау в специфических сайтах связывания, аналогично поведению белка у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Гиперфосфорилирование тау увеличивает вероятность образования агрегатов. Кроме того, исследователи наблюдали значительное увеличение нерастворимого тау в инфицированных клетках, что указывает на патологические изменения в белке.

Остается неясным, являются ли эти изменения прямым результатом вируса или частью защитной реакции клеток, направленной на предотвращение репликации вируса. Для полного понимания последствий этих результатов необходимы дальнейшие исследования.

Открытие этой потенциальной молекулярной связи между COVID-19 и когнитивными симптомами подчеркивает сложную взаимосвязь между вирусом и неврологическим здоровьем. Это открывает возможности для будущих исследований по изучению стратегий предотвращения или лечения когнитивных нарушений у пациентов с COVID-19.

источники:

Кристина Ди Примио и др., Тяжелый острый респираторный синдром, инфекция коронавирусом 2, приводит к патологическим признакам тау в нейронах, PNAS Nexus (2023).