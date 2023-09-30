Дикая природа Фейри-Хилл-Крофт: крапивники и барсуки

На прошлой неделе дикая природа в Фейри-Хилл-Крофт в Стюартри Кирккадбрайта заявила о себе после того, как раскинувшаяся живая изгородь из боярышника была подстрижена и «уложена». Это действие открыло захватывающий 360-градусный вид на окружающие леса, холмы и каменные стены. Среди обитателей усадьбы водятся два вида троглодитов: крапивник и барсук.

Крапивник, похожий на крошечную трясогузку с бойким изогнутым хвостом, издавал отчетливое «чип-чип-чип» от теперь обнаженного боярышника. Эта миниатюрная птичка добавила красоты ландшафту фермы.

Напротив, барсуки заявили о своем присутствии другим способом. По обе стороны от усадьбы обитают две большие колонии, за которыми наблюдают канюки и красные коршуны. Барсуки, постоянные посетители, часто проходят мимо или собирают оставленные им лакомые кусочки. Не обращая внимания на присутствие человека, один крупный самец барсука прошел мимо автора в сумерках, принюхиваясь на ходу.

После того, как живая изгородь была обрезана до высоты 5 футов, подлесок был очищен от мертвых ветвей, листовой плесени и шиповника. Оставшиеся короткие стволы деревьев теперь стоят на видном месте, а сохранившиеся ветви приучены закрывать любые щели. Автор, выступая в роли хорошего земледельца, заготавливал поленья для костра, делал древесный уголь для рисования и собирал ягоды, чтобы приготовить секретный рецепт сиропа из боярышника и рябины.

Однако расчистка подэтажа имела непредвиденные последствия. Удаление отмерших растительных остатков и обнажение свежей земли и растительности привлекли как крапивников, так и барсуков. Ночью начались раскопки, и барсуки воспользовались возможностью устроить легкий пир.

После этого автор обнаружил дыры по обе стороны живой изгороди, обрушившиеся на поле, где паслись коровы Абердин-Ангус рядом с валуном конгломерата последнего ледникового периода. Вернувшись на следующую ночь, барсуки продолжили рыться в поисках клубней и грызть обнаженные корни боярышника, но не причиняли дальнейших разрушений. Автор устранил повреждения, вернув камни на места покоя и засыпав тоннели.

В заключение хочу сказать, что Фейри-Хилл-Крофт — это рай для дикой природы. Крапивники и барсуки сосуществуют бок о бок друг с другом и со своим соседом-человеком. Природная красота фермы и богатое биоразнообразие позволяют взглянуть на чудеса мира природы.

Определения:

– Троглодит: представитель рода маленьких певчих птиц, также известных как крапивники.

– Боярышник: кустарник или небольшое деревце с маленькими белыми цветками и красными ягодами.

– Барсук: ночное млекопитающее с характерными черно-белыми отметинами.

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