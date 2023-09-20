Арабский мир завоевывает признание в глобальной космической гонке, а такие астронавты, как султан Аль-Неяди из ОАЭ и Райана Барнави из Саудовской Аравии, входят в историю. Вдохновленные российскими космонавтами и китайскими тайконавтами, набирает силу называть этих арабских исследователей космоса «наджмонавтами».

Термин «наймонавт» был придуман космическим экспертом Лизой Ла Бонте и эмиратским учёным доктором Медждом Алсари. Оно сочетает в себе арабское слово «наджм», что означает «звезда», и греческое слово «наут», означающее «моряк». В 2020 году Ла Бонте и Альсари запустили веб-сайт, посвященный продвижению арабских космических миссий и предоставлению особой индивидуальности исследователям космоса из региона.

Хотя термин «наджмонавт» не был официально принят ни одной космической организацией, он набирает обороты в средствах массовой информации. Британская газета The Guardian использовала этот термин в интервью доктору Аль-Неяди, что свидетельствует о его растущем признании.

Астронавтами обычно называют тех, кто летает в космос. Термин «астро» означает «звезда», и считается, что он был вдохновлен термином «аэронавт», который использовался для воздухоплавателей в 18 веке. Космические агентства Эмиратов и Саудовской Аравии называют космонавтами свои соответствующие космические агентства. Точно так же США, Канада, Европа и Япония также используют термин «астронавт» для своих космических путешественников.

Россия называет своих астронавтов космонавтами, а Китай называет их тайконавтами. Приставка «тайконг» в переводе с китайского означает пространство. Индия также становится сильным игроком в освоении космоса и планирует в ближайшие годы отправить своих первых астронавтов, возможно, известных как вьоманавты.

Достижения арабских исследователей, таких как Аль-Неяди и Барнави, подчеркивают растущую известность арабского мира в области освоения космоса. Поскольку все больше арабских стран планируют отправить своих граждан в космос, термин «наджмонавты» может стать более широко принятым, что является признанием культурного и технологического вклада арабских авантюристов в космическом пространстве.

Определения:

– «Наджмонавт»: термин, придуманный для обозначения арабских исследователей космоса. Сочетает в себе арабское слово «наджм» (звезда) и греческое слово «наут» (мореплаватель).

– «Астронавт»: термин, обычно используемый для описания тех, кто путешествует в космос. Произошло от приставки «астро», означающей звезду.

– «Космонавт»: термин, используемый в России для обозначения космонавтов.

– «Тайконавт»: термин, используемый в Китае для обозначения космонавтов. Произошло от приставки «тайконг», означающей пространство.

– «Вьоманавт»: термин, как сообщается, используется в Индии для обозначения астронавтов, хотя его публичное использование неясно.

источники:

– The Guardian (интервью с доктором Аль Неяди)

– Дополнительные исследования и информация