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Наука

Тасманские тигры могут быть воскрешены благодаря научному прорыву

ByМамфо Брешиа

сентябрь 28, 2023
Тасманские тигры могут быть воскрешены благодаря научному прорыву

Недавний научный прорыв вселил надежду, что вымерший тасманский тигр, также известный как тилацин, и другие давно утраченные виды однажды смогут быть воскрешены. Ученые успешно восстановили и секвенировали молекулы РНК из сохранившегося экземпляра тасманского тигра в музее Стокгольма. Это первый случай, когда молекулы РНК были выделены и расшифрованы у вымершего вида.

Тасманийский тигр, крупное хищное сумчатое животное, вымер около 80 лет назад. Он был найден на острове Тасмания и был известен своими темными полосами, собачьей головой и мощными челюстями. Европейцы начали охоту на этот вид в конце 19 века, чтобы не дать им уничтожить домашний скот, что привело к их окончательному исчезновению.

Недавнее исследование было сосредоточено на понимании генетического состава тасманского тигра, что потенциально может проложить путь к возвращению этого вида. Рибонуклеиновая кислота (РНК) сыграла решающую роль в исследовании. РНК похожа на ДНК и присутствует во всех живых клетках. Он переносит генетическую информацию от генома к остальной части клетки, управляя клеточной функцией.

Исследователи извлекли миллионы нитей РНК из экземпляра тасманского тигра и изучают их, чтобы узнать больше о биологии вымершего вида. Эти новые знания могут способствовать будущим усилиям по возрождению тасманского тигра и, возможно, других вымерших видов.

Концепция возрождения не ограничивается научной фантастикой. В последние годы предпринимались попытки вернуть вымершие виды, такие как шерстистый мамонт, путем редактирования генов. Например, компания Colossal Laboratories and Biosciences исследует, как перепрограммировать ДНК слона с характеристиками мамонта. У них также есть планы воскресить дронта и тасманского тигра.

Исследователи из Университета Копенгагена и Университета Шаньтоу в Китае также сообщили о планах воскресить крысу с острова Рождества, меньшее млекопитающее.

Эти научные достижения дают надежду на восстановление утраченных видов и потенциально способны изменить экосистемы и биоразнообразие в будущем.

Источники: Исследования генома, Австралийский музей.

By Мамфо Брешиа

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