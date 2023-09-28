Тасманские тигры могут быть воскрешены благодаря научному прорыву

Недавний научный прорыв вселил надежду, что вымерший тасманский тигр, также известный как тилацин, и другие давно утраченные виды однажды смогут быть воскрешены. Ученые успешно восстановили и секвенировали молекулы РНК из сохранившегося экземпляра тасманского тигра в музее Стокгольма. Это первый случай, когда молекулы РНК были выделены и расшифрованы у вымершего вида.

Тасманийский тигр, крупное хищное сумчатое животное, вымер около 80 лет назад. Он был найден на острове Тасмания и был известен своими темными полосами, собачьей головой и мощными челюстями. Европейцы начали охоту на этот вид в конце 19 века, чтобы не дать им уничтожить домашний скот, что привело к их окончательному исчезновению.

Недавнее исследование было сосредоточено на понимании генетического состава тасманского тигра, что потенциально может проложить путь к возвращению этого вида. Рибонуклеиновая кислота (РНК) сыграла решающую роль в исследовании. РНК похожа на ДНК и присутствует во всех живых клетках. Он переносит генетическую информацию от генома к остальной части клетки, управляя клеточной функцией.

Исследователи извлекли миллионы нитей РНК из экземпляра тасманского тигра и изучают их, чтобы узнать больше о биологии вымершего вида. Эти новые знания могут способствовать будущим усилиям по возрождению тасманского тигра и, возможно, других вымерших видов.

Концепция возрождения не ограничивается научной фантастикой. В последние годы предпринимались попытки вернуть вымершие виды, такие как шерстистый мамонт, путем редактирования генов. Например, компания Colossal Laboratories and Biosciences исследует, как перепрограммировать ДНК слона с характеристиками мамонта. У них также есть планы воскресить дронта и тасманского тигра.

Исследователи из Университета Копенгагена и Университета Шаньтоу в Китае также сообщили о планах воскресить крысу с острова Рождества, меньшее млекопитающее.

Эти научные достижения дают надежду на восстановление утраченных видов и потенциально способны изменить экосистемы и биоразнообразие в будущем.

Источники: Исследования генома, Австралийский музей.