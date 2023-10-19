Исследование Нептуна: новое предложение миссии к самой дальней планете

Ученые-планетологи уже давно очарованы Нептуном, самой удаленной планетой в нашей солнечной системе, но из-за ее огромной удаленности отправка космического корабля на орбиту или посадка на Нептун оказалась серьезной проблемой. Однако группа исследователей выдвинула радикально новую идею будущей миссии к Нептуну, которая предполагает использование тонкой атмосферы Тритона, крупнейшего спутника Нептуна.

В недавней статье исследователи подчеркнули успешное завершение летных испытаний надувного замедлителя НАСА на низкой околоземной орбите (LOFTID) в 2022 году. Они предложили использовать подобный LOFTID аппарат, называемый аэрооболочкой, для замедления космического корабля при его приближении. Тритон. Несмотря на то, что давление воздуха в атмосфере Тритона составляет менее 1/70,000 XNUMX давления воздуха в атмосфере Земли, исследователи обнаружили, что оно все же может обеспечить достаточное замедление, чтобы позволить космическому кораблю выйти на захваченную орбиту вокруг Нептуна.

Для этого орбитальному аппарату необходимо будет опуститься на высоту всего 6 миль (10 километров) над поверхностью Тритона. В отличие от других идей миссии, отсутствие у Тритона значительных горных хребтов снижает риск катастрофического столкновения. По оценкам исследователей, с использованием технологии аэрооболочки миссия к Нептуну может быть завершена всего за 15 лет, что значительно короче, чем нынешние концепции миссии.

Кроме того, предлагаемая миссия предоставит возможность изучить Тритон, который считается одним из самых необычных объектов Солнечной системы. Считается, что это захваченный объект пояса Койпера. Получение близкого обзора Тритона с высоты всего в несколько километров над его поверхностью могло бы дать ценную научную информацию.

Хотя возвращение к Нептуну сопряжено с многочисленными проблемами из-за огромного расстояния, это инновационное предложение предлагает многообещающее решение. Используя атмосферу Тритона, ученые смогли преодолеть некоторые препятствия, связанные с достижением загадочной планеты и ее обращением по ее орбите. Чтобы воплотить это предложение в жизнь, потребуются дальнейшие исследования и технологические достижения.

Определения:

1. LOFTID – Летные испытания надувного замедлителя на низкой околоземной орбите, программа НАСА, предназначенная для разработки надувного щита для защиты космического корабля во время спуска в атмосферу.

2. Аэрооболочка – защитная оболочка или щит, используемый при входе в атмосферу для снижения скорости космического корабля и защиты его от сильной жары.

3. Пояс Койпера – область Солнечной системы за пределами Нептуна, содержащая множество небольших ледяных тел и считающаяся остатком ранней Солнечной системы.

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