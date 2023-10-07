Ученые обнаружили возможную древнюю ДНК в окаменелом панцире черепахи

Команда палеонтологов, изучающая окаменелый панцирь морской черепахи эпохи миоцена, сделала захватывающее открытие — наличие костных клеток, которые могут содержать древнюю ДНК. Это открытие, опубликованное в Журнале палеонтологии позвоночных, важно, поскольку древняя ДНК ранее была идентифицирована только в двух окаменелостях динозавров.

Исследователи проанализировали панцирь морской черепахи, найденный в Панаме, и выявили костные клетки, известные как остеоциты. Они использовали технику окрашивания под названием DAPI, чтобы пометить ДНК внутри этих окаменелых клеточных структур. Результаты показали, что некоторые ядроподобные области остеоцитов отреагировали на пятно, что указывает на возможное присутствие древней ДНК.

Однако исследователи предупреждают, что это не является окончательным доказательством существования древней ДНК. Реакцию на пятно могли вызвать и другие факторы, такие как разрушение или минеральное наполнение. Сохранение ДНК в течение столь длительного периода времени является сложной задачей, поскольку она быстро деградирует. Самая старая ДНК, когда-либо секвенированная, получена из зубов мамонта возрастом в миллион лет, найденных в вечной мерзлоте.

Несмотря на это потенциальное ограничение, открытие возможной древней ДНК в панцире черепахи по-прежнему важно. Это дает дополнительную информацию о сохранении информации на молекулярном уровне в окаменелостях. Предыдущие исследования раскрыли подробности о темпах роста и биологических характеристиках древних организмов посредством анализа кровеносных сосудов, белков и других сохранившихся структур.

Ископаемая морская черепаха принадлежит к роду Lepidochelys, который представлен современными видами, такими как оливковая черепаха Ридли и морская черепаха Кемпа. Исследователи полагают, что обнаруженные ими древние виды черепах могут быть новым видом, но для подтверждения этого необходимы дополнительные скелетные доказательства.

Хотя присутствие древней ДНК в окаменелостях остается захватывающей перспективой, необходимы дальнейшие исследования, чтобы окончательно доказать ее существование и секвенировать ее. Исследование служит напоминанием о том, что научные утверждения должны быть подтверждены убедительными доказательствами, и процесс научных исследований продолжается.

источник:

– Релиз Смитсоновского института: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/researchers-find-potential-evidence-ancient-dna-fossilized-sea-turtle-shell-180977970/

– Журнал палеонтологии позвоночных: [вставьте ссылку без URL]

– Статья Gizmodo: https://gizmodo.com/ancient-dna-in-fossilized-sea-turtle-shell-is-probally-1847852613