Влияние полифенолов какао на проницаемость кишечника у элитных футболистов

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nutrients Journal, исследователи из Италии исследовали влияние полифенолов какао на проницаемость кишечника, вызванную интенсивными физическими упражнениями у элитных футболистов мужского пола. Исследователи обнаружили, что 30-дневное употребление какао в виде темного шоколада привело к снижению проницаемости кишечника у спортсменов по сравнению с контрольной группой.

Кишечный барьер представляет собой многослойную структуру, которая позволяет усваивать питательные вещества, ограничивая при этом попадание токсинов, патогенов и антигенов в кровоток. Различные факторы, в том числе физические упражнения, могут повлиять на целостность кишечного барьера и вызвать проницаемость кишечника. Было доказано, что энергичные физические упражнения повышают проницаемость кишечника, тогда как влияние антиоксидантов, таких как полифенолы, до конца не изучено.

В исследовании приняли участие 24 элитных футболиста-мужчины и 23 спортсмена-любителя, занимающихся другими видами спорта. На первом этапе исследования целостность кишечного барьера сравнивалась между двумя группами с использованием биомаркеров крови. У элитных спортсменов были значительно более высокие уровни маркеров кишечной проницаемости по сравнению с любителями.

На втором этапе элитные спортсмены были случайным образом распределены в группу, которая ежедневно потребляла 40 г темного шоколада в дополнение к своей обычной диете, в то время как контрольная группа соблюдала только свою обычную диету. Через 30 дней в контрольной группе наблюдались повышенные уровни маркеров проницаемости кишечника, в то время как в группе, потреблявшей темный шоколад, не было выявлено существенных отличий от исходных уровней. При сравнении уровней маркеров между двумя группами выяснилось, что в группе, потреблявшей шоколад, значения были значительно ниже.

Также были проведены исследования in vitro, чтобы понять механизмы, с помощью которых полифенолы, полученные из какао, влияют на проницаемость кишечника. Клетки кишечника человека, обработанные полифенолами, полученными из какао, показали восстановление барьерных повреждений, вызванных воспалительными стимулами. Полифенолы также снижают окислительный стресс в клетках.

Хотя результаты этого исследования являются многообещающими, важно отметить, что измерение проницаемости кишечника было косвенным с помощью биомаркеров, и в исследование включались только спортсмены мужского пола. Кроме того, контрольная и экспериментальная группы имели значительную разницу в возрасте. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти результаты и изучить влияние полифенолов какао на проницаемость кишечника у более широкой популяции.

В заключение, это исследование показывает, что интенсивные физические упражнения связаны с повышенной проницаемостью кишечника, а долгосрочное употребление темного шоколада, богатого полифенолами, может помочь уменьшить повреждение кишечника, вызванное физическими упражнениями, у элитных футболистов. Эти результаты подчеркивают потенциальную пользу включения темного шоколада в рацион спортсменов, проходящих интенсивные тренировки.

Определения:

– Кишечная проницаемость: способность веществ проходить через кишечный барьер и попадать в кровоток.

– Полифенолы: группа встречающихся в природе соединений, содержащихся в растениях, обладающих антиоксидантными свойствами.

– In vitro: эксперименты, проводимые вне живого организма, обычно с использованием клеток или тканей в лабораторных условиях.

источники:

– «Употребление темного шоколада положительно модулирует проницаемость кишечника у элитных футболистов: рандомизированное контролируемое исследование» (Nutrients MDPI)