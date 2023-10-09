Новый закон физики и гипотеза моделирования

Физик из Портсмутского университета предложил новый закон физики, который потенциально может поддержать теорию о том, что мы живем в моделируемой Вселенной. Исследования доктора Мелвина Вопсона показывают, что информация имеет массу и что элементарные частицы хранят информацию о себе подобно человеческой ДНК. Он открыл новый закон, известный как второй закон информационной динамики или инфодинамики, который бросает вызов традиционному пониманию генетических мутаций и имеет значение для различных научных областей.

В статье, опубликованной в журнале AIP Advances, рассматриваются последствия нового закона для биологических систем, атомной физики и космологии. В биологических системах второй закон инфодинамики предполагает, что генетические мутации подчиняются закономерностям, управляемым информационной энтропией, что имеет глубокие последствия для генетических исследований, эволюционной биологии и вирусологии.

В атомной физике поведение электронов в многоэлектронных атомах объясняется минимизацией их информационной энтропии, что проливает свет на такие явления, как правило Хунда. Это влияет на стабильность химических веществ.

В космологии показано, что второй закон инфодинамики является космологической необходимостью, объясняющей преобладание симметрии во Вселенной. Результаты показывают, что высокая симметрия соответствует состоянию с наименьшей информационной энтропией.

По словам доктора Вопсона, эти результаты подтверждают идею о том, что мы живем в моделируемой вселенной. Удаление лишней информации, подобно компьютерному удалению или сжатию ненужного кода, оптимизирует энергопотребление и объем памяти. Это согласуется с гипотезой симуляции, которая предполагает, что то, что мы испытываем, — это искусственная реальность, в которой мы являемся конструкциями в рамках компьютерной симуляции.

Предыдущие исследования доктора Вопсона показывают, что информация является фундаментальным строительным блоком Вселенной и имеет физическую массу, потенциально даже составляющую темную материю. Второй закон инфодинамики поддерживает эту идею, предполагая, что информация — это физическая сущность, эквивалентная массе и энергии.

Для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие эмпирические проверки, и одним из возможных путей является эксперимент доктора Вопсона, разработанный для подтверждения пятого состояния материи во Вселенной с помощью столкновений частиц и античастиц.

В целом, это исследование открывает новые возможности в понимании нашей реальности и поддерживает интригующую концепцию о том, что мы, возможно, живем в моделируемой вселенной.

Источник: Портсмутский университет.