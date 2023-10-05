Введение в кольцевые солнечные затмения

Кольцевое солнечное затмение — это предстоящее астрономическое событие, которое произойдет утром в субботу, 14 октября. Во время этого явления Луна выровняется между Землей и Солнцем, находясь в самой дальней точке от Земли. В результате вокруг Луны будет видно кольцо света, а не полностью закрытое Солнце.

В отличие от кольцевых затмений, существуют и другие типы затмений. Частичное затмение происходит, когда Луна частично закрывает Солнце и небольшая часть солнечного света остается видимой. С другой стороны, полное затмение происходит, когда Луна идеально выравнивается между Землей и Солнцем в то время, когда она находится ближе к Земле, что приводит к полной темноте и падению температуры.

В ознаменование этого особого события во вторник, 10 октября, библиотека округа Гранд организует для детей сказку STEAM. На этом интерактивном занятии будет объяснено, как происходят затмения, и будут включены увлекательные мероприятия. Всем также будут предоставлены очки Eclipse, которые можно будет забрать домой. Кроме того, бесплатные очки для затмения можно получить в кассах библиотеки Моава и Замковой долины.

Животные часто демонстрируют своеобразное поведение во время затмений. Например, некоторые птицы могут вести себя так, как будто наступила ночь и они уютно устроились на ночлеге. Однако они могут почувствовать себя немного глупо, когда снова появится солнце. Тем временем наш кошачий друг, библиотечный кот Космо, планирует сохранять самообладание во время затмения.

Если это редкое небесное событие вызывает у вас интерес к астрономии или астрологии, библиотека предлагает к ознакомлению широкий выбор книг по этим предметам.

Не забывайте всегда смотреть вверх!

источники:

- Библиотека округа Гранд