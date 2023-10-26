Новые инструменты для астронавтов: изучение проблем и инноваций выхода в открытый космос

Два смелых космонавта отправились в открытый космос за пределы Международной космической станции (МКС) в среду, 25 октября, и столкнулись с впечатляющей утечкой охлаждающей жидкости, наблюдавшейся ранее в этом месяце. Олег Кононенко и Николай Чуб, оба из российского космического агентства «Роскосмос», с энтузиазмом отправились в выход в открытый космос с миссией задокументировать и изолировать утечку охлаждающей жидкости из радиатора.

Во время выхода в открытый космос Кононенко внимательно наблюдал за скоплением аммиака, который образовывал растущую «каплю» или «капельку». Этот уникальный вид привел к загрязнению одного из его тросов, который пришлось закрепить в сумке и оставить за пределами космической станции. Космонавты, подготовленные к любым возможным встречам с токсичным хладагентом, тщательно очистили свои скафандры и инструменты, чтобы следы аммиака не попали обратно на станцию.

Документируя радиатор, Кононенко обнаружил удивительное зрелище: многочисленные однородные дыры на поверхности панелей. Заинтригованный, он связался по рации с диспетчерами Московского центра управления полетами, описав их как имеющие «очень ровные края, как будто они были просверлены насквозь». Хаотичное расположение этих дыр добавляет загадочности этому инциденту.

Считается, что остаточный аммиак, вытекший при закрытии клапанов, способствовал образованию «капли». Российские инженеры тщательно проанализируют собранные космонавтами данные, чтобы определить причину протечки и разработать решения по дальнейшему обслуживанию радиатора.

Кроме того, во время выхода в открытый космос Кононенко и Чуб успешно установили синтетическую радиолокационную систему связи на многоцелевом лабораторном модуле «Наука». Эта новая система будет играть решающую роль в мониторинге окружающей среды Земли. Они также выпустили небольшой наноспутник кубической формы, предназначенный для тестирования технологии солнечных парусов. Хотя солнечные крылья не выдвинулись, как планировалось, миссия успешно протестировала механизм развертывания.

Этот волнующий 7-часовой 41-минутный выход в открытый космос завершился закрытием люка шлюзовой камеры модуля «Поиск». В общей сложности это был первый выход Чуба в открытый космос и впечатляющий шестой выход Кононенко, в результате чего его совокупное время выхода в открытый космос составило впечатляющие 41 час 43 минуты.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова была цель выхода в открытый космос?

Ответ: Целью выхода в открытый космос было задокументировать и изолировать утечку теплоносителя из внешнего радиатора МКС.

Вопрос: Что наблюдали космонавты во время выхода в открытый космос?

Ответ: Они наблюдали растущую «капу» или «капельку» охлаждающей жидкости, а также многочисленные однородные отверстия на поверхности радиатора.

Вопрос: Как будут использоваться собранные данные?

Ответ: Российские инженеры проанализируют данные, чтобы определить причину протечки и разработать решения по дальнейшему обслуживанию радиатора.

Вопрос: Какие еще задачи выполнялись во время выхода в открытый космос?

Ответ: Космонавты установили синтетическую радиолокационную систему связи и выпустили наноспутник для проверки технологии солнечного паруса.

Вопрос: Как долго длился выход в открытый космос?

Ответ: Выход в открытый космос длился 7 часов 41 минуту.

Источники: ТВ НАСА, Федеральное космическое агентство России (Роскосмос).