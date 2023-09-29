Ученые используют Keck Cosmic Web Imager, чтобы увидеть космическую паутину без освещения

Астрономы смогли наблюдать космическую паутину, крупномасштабную структуру, соединяющую галактики и скопления галактик, без необходимости освещения, благодаря Keck Cosmic Web Imager (KCWI). Этот прорыв стал возможен благодаря способности прибора измерять присутствие нейтрального водорода, основного компонента космической паутины. В частности, KCWI ищет мягкое свечение возбужденного водорода на определенной длине волны, называемой линией Лаймана Альфа.

KCWI, разработанный профессором Кристофером Мартином из Калифорнийского технологического института, установлен в обсерватории WM Keck на Гавайях. Измеряя альфа-излучение Лаймана на разных длинах волн, команда смогла не только определить форму космической паутины в двух измерениях, но и рассчитать расстояние до источников излучения.

Понимание структур космической паутины имеет решающее значение для нашего понимания Вселенной в целом. Сеть обеспечивает газом галактики, влияя на их эволюцию, а также помогает ученым изучать поведение темной материи — гипотетического вещества, окружающего галактики и составляющего большую часть материи во Вселенной. Говорят, что космическая паутина отслеживает местоположение темной материи, которую можно обнаружить только через ее гравитационное взаимодействие.

Создав трехмерную карту космической паутины, астрономы получают ценную информацию об архитектуре Вселенной и механике формирования галактик. Исследование, подробно описывающее это достижение, опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Источники: Природная астрономия.

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