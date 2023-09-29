Швейцарский часовщик установил мировой рекорд Гиннеса по количеству метеоритных вставок в часах

Les Ateliers Louis Moinet SA, швейцарская часовая компания, известная своими инновационными часами, недавно попала в Книгу рекордов Гиннеса по количеству метеоритных вставок в часах. Рекорд был подтвержден 31 июля 2023 года. Для создания уникальной конструкции использовались метеориты — редкие фрагменты камня или металла, падающие на Землю из космоса.

На циферблате часов, метко названных «Космополис», изображены 12 различных метеоритов. Каждый метеорит имеет свое происхождение: от Луны и Марса до астероидов и метеоритных дождей. Поиск этих метеоритов стал возможен благодаря связям часовщика с охотниками за метеоритами и экспертами в этой области.

При создании этих галактических часов был тщательно продуман дизайн, подчеркивающий красоту каждого метеорита и сохраняющий при этом современную эстетику. Окончательный дизайн представляет собой корпус из 18-каратного розового золота диаметром сорок миллиметров, удерживаемый черным ремешком.

Процесс резки метеоритов потребовал опыта специалиста Даниэля Хааса, который тщательно придал форму каждому из двенадцати метеоритных дисков в соответствии с техническими и часовыми ограничениями. Интеграция метеоритов в часы была кропотливым процессом, гарантирующим, что каждый из них будет эффективно отображаться и контрастировать с другими.

Рекордные часы стоимостью Fr. 225,000 XNUMX без учета налогов символизируют преданность делу и инновации Les Ateliers Louis Moinet. Генеральный директор и креативный директор Жан-Мари Шаллер выразил гордость за признание их стремления расширять границы творчества в часовом деле. Компания надеется навсегда разместить часы в музее как символ инноваций и мастерства.

Это исключительное достижение подчеркивает неизменную дань уважения Les Ateliers Louis Moinet наследию Луи Муане, известного часовщика и страстного астронома. Идея бренда сосредоточена на создании механических часов, попадающих в категорию «Космическое искусство» или «Механические чудеса».

В заключение компания Les Ateliers Louis Moinet SA успешно установила новый мировой рекорд Гиннеса по количеству метеоритных вставок в часах. Это достижение отражает их стремление расширить границы часового искусства и служит свидетельством их приверженности инновациям и мастерству.

источники:

– Книга рекордов Гиннеса (guinnessworldrecords.com)