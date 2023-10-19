Обнаружен самый старый и самый далекий быстрый радиовсплеск, расширяющий границы нашего понимания Вселенной

Сделав революционное открытие, ученые из Университета Маккуори и Технологического университета Суинберна выявили самый старый и самый далекий быстрый радиовсплеск (FRB), когда-либо обнаруженный. Исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что FRB дают возможность изучать межгалактическую материю и расширяют наши знания о Вселенной.

Радиовсплеск, получивший обозначение FRB 20220610A, был запечатлен радиотелескопом АСКАП 10 июня 2022 года. Всплеск возник в результате космического события, высвободившего невероятное количество энергии менее чем за секунду, эквивалентное суммарному излучению Солнца. более 30 лет.

Используя набор антенн ASKAP, исследователи смогли определить точное место радиовсплеска. Затем они использовали Очень Большой Телескоп ESO (VLT) в Чили для поиска исходной галактики, которая оказалась старше и дальше, чем любая другая ранее обнаруженная FRB.

Это открытие подтверждает существующие теории происхождения FRB, поскольку взрыв возник в результате слияния галактик. Это также подчеркивает ограничения нынешних телескопических технологий, поскольку в прошлом мы могли наблюдать и определять местонахождение FRB только примерно в течение восьми миллиардов лет.

Исследование также подтверждает соотношение Маккара, первоначально предложенное австралийским астрономом Жан-Пьером «Ж.П.» Маккаром, которое предполагает, что чем дальше находится быстрый радиовсплеск, тем больше диффузного газа он обнаруживает между галактиками. Это соотношение справедливо даже для FRB за пределами половины известной Вселенной.

На сегодняшний день точно обнаружено около 50 FRB, причем почти половина из них идентифицирована с помощью ASKAP. Исследователи полагают, что существует потенциал для открытия еще тысяч таких космических явлений, в том числе в более отдаленных местах.

Хотя точная причина возникновения FRB остается неизвестной, в этом исследовании подчеркивается, что эти всплески являются обычным явлением в космосе. Они предоставляют ценную информацию для обнаружения материи между галактиками и углубления нашего понимания структуры Вселенной.

ASKAP в настоящее время является ведущим радиотелескопом для обнаружения и определения местоположения FRB. Ожидается, что будущие международные телескопы SKA, которые в настоящее время строятся в Западной Австралии и Южной Африке, превзойдут возможности ASKAP, что позволит астрономам идентифицировать еще более древние и далекие FRB.

В целом, это революционное открытие раздвигает границы нашего понимания Вселенной и подтверждает важность быстрых радиовсплесков в разгадке тайн космоса.

Источники: Наука, Университет Маккуори, ESO/M. Корнмессер