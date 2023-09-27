Совместная миссия по изучению ускоряющегося расширения Вселенной

Евклид, космический телескоп, запущенный Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии НАСА, и будущий космический телескоп НАСА Нэнси Грейс Роман (ранее известный как WFIRST) объединяют усилия для исследования тайны ускоряющегося расширения Вселенной. Считается, что это космическое ускорение вызвано неизвестной силой, известной как «темная энергия». Объединив свои уникальные методы, Евклид и Роман стремятся пролить свет на темную энергию, космическое ускорение и закономерности расширения Вселенной способами, которые раньше были невозможны.

Евклид с помощью своей широкоугольной камеры будет наблюдать большую часть неба, примерно треть ее, как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне волн света. Он заглянет на 10 миллиардов лет назад, когда Вселенной было около 3 миллиардов лет. С другой стороны, Роман будет иметь большую глубину и точность, но на меньшей площади — примерно одну двадцатую часть неба. Его инфракрасное зрение позволит ему увидеть космос, когда ему было 2 миллиарда лет, и обнаружить большее количество более тусклых галактик. У Романа будут и другие научные цели, включая изучение близлежащих галактик, поиск экзопланет и исследование объектов на окраинах нашей Солнечной системы.

Ученые не уверены, вызвано ли ускоренное расширение Вселенной дополнительным энергетическим компонентом или оно подразумевает необходимость пересмотреть наше понимание гравитации. Евклид и Роман проверят обе теории одновременно, предоставив важную информацию о устройстве Вселенной.

Объединив свои силы, Евклид и Роман помогут разгадать тайны темной энергии и расширяющейся Вселенной, открывая новую эру исследований. Эти будущие телескопы будут измерять темную энергию разными способами и с беспрецедентной точностью, способствуя нашему пониманию фундаментальных свойств Вселенной.

источники:

– Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, медиалаборатория ЕКА/ATG.

- Римский космический телескоп Нэнси Грейс НАСА

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

– Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL)