Неожиданное столкновение: две экзопланеты ледяного гиганта создают ослепительное световое шоу

Международная группа астрономов сделала удивительное открытие, наблюдая столкновение двух ледяных гигантских экзопланет, вращающихся вокруг звезды, похожей на Солнце. Это мощное столкновение вызвало всплеск света и пыли, который в будущем может привести к образованию новых лун вокруг новообразованной планеты. Результаты, опубликованные в журнале Nature, показывают яркое тепловое послесвечение и образовавшееся пылевое облако, из-за которого родительская звезда со временем потускнела.

Астрономы объединили усилия после того, как энтузиаст заметил необычное изменение яркости звезды. Звезда, названная ASASSN-21qj, продемонстрировала удвоение яркости в инфракрасном диапазоне за три года до того, как исчезла в видимом свете. Это заинтриговало команду и побудило их интенсивно изучать звезду в течение следующих двух лет.

Дальнейший анализ показал, что наиболее правдоподобным объяснением наблюдаемого явления было столкновение двух ледяных гигантских экзопланет. Эти небесные тела, состоящие из льда и камня, создавали инфракрасное свечение, которое было обнаружено миссией НАСА NEOWISE. Доктор Саймон Лок, один из соавторов исследования, объяснил, что их расчеты и компьютерные модели предполагают, что температура и размер светящегося материала соответствуют столкновению двух ледяных гигантских экзопланет.

Облако обломков, образовавшееся в результате удара, в конечном итоге переместилось перед звездой, заставив ее потускнеть в видимых длинах волн. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет это облако пыли распространится по орбите остатка столкновения. Астрономы ожидают, что рассеяние света от этого облака можно будет обнаружить с помощью наземных телескопов и космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА (JWST).

Исследователи будут внимательно следить за системой, чтобы наблюдать за дальнейшим развитием событий. Доктор Зои Лейнхардт, соавтор исследования, отметила, что было бы интересно наблюдать за потенциальной конденсацией материала вокруг остатка, возможно, образуя систему спутников, вращающихся вокруг новой планеты.

Это интригующее открытие проливает свет на интенсивную динамику формирования планет, предлагая ценную информацию о процессах, которые формируют нашу Вселенную.

Ссылки:

– Природа: «Послесвечение планетарного столкновения и транзит образовавшегося облака обломков»

– Бристольский университет: https://www.bristol.ac.uk/