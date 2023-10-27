Новое понимание создания элементов, открытое открытием Уэббом теллура

Инновационное открытие, ставшее возможным благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба, позволило ученым глубже понять процесс создания химических элементов во Вселенной. Исследователи, изучавшие яркий гамма-всплеск, обнаружили присутствие редкого элемента теллура, проливая свет на загадочное происхождение ценных и жизненно важных элементов.

Гамма-всплеск, известный как GRB 230307A, был вторым по яркости из когда-либо наблюдаемых и был вызван слиянием двух нейтронных звезд, что привело к взрывному явлению, названному килоновой. Используя замечательную чувствительность Уэбба, ученые смогли уловить первый средний инфракрасный спектр килоновой звезды, предоставив прямое представление о тяжелом элементе.

Традиционно процесс создания элементов оставался неуловимым, особенно элементов, которые имеют решающее значение для жизни на Земле. Однако обнаружение теллура после взрыва килоновой предполагает, что другие элементы таблицы Менделеева, находящиеся рядом с ним, такие как йод, также могут присутствовать в выброшенном материале.

«Более 150 лет ученые работали над пониманием периодической таблицы элементов, и теперь, благодаря Уэббу, мы, наконец, можем заполнить некоторые из последних оставшихся пробелов», — сказал ведущий автор исследования Эндрю Леван из Университета Радбауда и Университета Радбауда. Университет Уорика.

Открытие теллура, который на Земле встречается еще реже, чем платина, знаменует собой важную веху в нашем понимании того, как элементы формируются в ходе космических событий, таких как килоновые звезды. Наблюдения Уэбба предоставили ученым уникальную возможность изучить эти неуловимые явления, открыв дверь для более продвинутых открытий в будущем.

Исследование не только подчеркивает потенциал космического телескопа Джеймса Уэбба, но также подчеркивает важность сотрудничества между несколькими телескопами, такими как космический гамма-телескоп Ферми НАСА и обсерватория Нила Герельса Свифта. Объединив данные из разных источников, ученые смогут составить более полную картину космических событий и углубить наше понимание Вселенной.

–Конец статьи–

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое гамма-всплеск?

Гамма-всплеск — это высокоэнергетический взрыв, вызывающий интенсивный всплеск гамма-излучения. Эти вспышки являются одними из самых мощных событий во Вселенной, часто связанных со вспышками сверхновых или слиянием компактных объектов, таких как нейтронные звезды.

Что такое килонова?

Килоновая — это взрыв, возникающий в результате слияния двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и черной дыры. Это мощное событие, которое высвобождает огромное количество энергии и может привести к созданию тяжелых элементов.

Почему важно обнаружение теллура?

Теллур — редкий элемент, которого на Земле встречается даже меньше, чем платины. Его обнаружение после взрыва килоновой дает ценную информацию о процессе создания элементов в космических событиях. Присутствие теллура предполагает, что в результате этих взрывов могут образовываться и другие важные элементы, такие как йод.

Какую роль в этом открытии играет космический телескоп Джеймса Уэбба?

Космический телескоп Джеймса Уэбба сыграл решающую роль в этом открытии, зафиксировав первый средний инфракрасный спектр килоновой звезды. Его исключительная чувствительность позволила ученым напрямую наблюдать присутствие теллура, предоставив бесценные данные для понимания образования тяжелых элементов во Вселенной.

Как сотрудничество между различными телескопами способствует научным открытиям?

Сотрудничество между несколькими телескопами, такими как космический гамма-телескоп Ферми НАСА и обсерватория Нила Герельса Свифта, позволяет ученым собирать данные с разных длин волн и источников. Объединив эти наблюдения, исследователи смогут получить более полное представление о космических событиях и по-новому взглянуть на устройство Вселенной.