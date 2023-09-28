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Наука

Новый материал, повышающий эффективность масок для улавливания частиц коронавируса

ByМамфо Брешиа

сентябрь 28, 2023
Новый материал, повышающий эффективность масок для улавливания частиц коронавируса

Исследователи из Ливерпульского университета разработали новый материал, который может значительно повысить эффективность масок для лица и другого фильтрующего оборудования при улавливании частиц коронавируса. Было обнаружено, что материал, описанный в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, примерно на 93% более эффективен при улавливании белков, в том числе белков коронавируса, сохраняя при этом способность дышать.

В команду, стоящую за этим прорывом, входят профессор Питер Майерс, эксперт в области хроматографии, и доктор Саймон Махер, эксперт по масс-спектрометрии. Ранее они работали над процессами, связанными с прилипанием белков к поверхности материалов хроматографической подложки. Профессор Майерс понял, что обращение этого процесса вспять может привести к абсорбции белков, в том числе белка-шипа S1, который покрывает внешнюю липидную мембрану вируса SARS-CoV-2.

Чтобы разработать материал, исследователи модифицировали поверхность сферических частиц диоксида кремния, используемых в хроматографии, чтобы сделать ее очень «липкой» для белка-шипа S19 COVID-1. Они также увеличили пористость и внутренний объем частиц кремнезема, обеспечив большую площадь поверхности и способность захватывать вирус. Материал был успешно протестирован в масках для лица и воздушных фильтрах, используемых в различных условиях, таких как самолеты, автомобили и системы кондиционирования воздуха.

На этапе проверки концепции этот новый материал демонстрирует большие перспективы в борьбе не только с COVID-19, но и с другими вирусами, такими как грипп и вирус Нипах. Сейчас исследовательская группа сосредоточена на разработке еще более совершенных «липких» поверхностей для широкого спектра биоаэрозолей, включая новые варианты вируса COVID-19.

Это новаторское исследование открывает возможности для улучшения защиты от инфекционных заболеваний с потенциальным применением в различных отраслях, где фильтрация воздуха имеет решающее значение. Дальнейшее развитие и усовершенствование материала может внести существенный вклад в предотвращение будущих вспышек и борьбу с ними.

Ссылка:
«Прикрепление частиц кремнезема, адсорбирующих белок, к поверхности хлопчатобумажных подложек для улавливания биоаэрозолей, включая SARS-CoV-2», Киран Коллингс, Седрик Буасдон, Тунг-Тинг Шам, Кевин Скинли, Хён-Гён О, Тесса Принс, Адхам Ахмед, Шон Х. Пеннингтон, Филип Дж. Браунридж, Томас Эдвардс, Джанкарло А. Бьяджини, Клэр Э. Эйерс, Аманда Лэмб , Питер Майерс и Саймон Махер, Nature Communications, 18 августа 2023 г.

By Мамфо Брешиа

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