Новый материал, повышающий эффективность масок для улавливания частиц коронавируса

Исследователи из Ливерпульского университета разработали новый материал, который может значительно повысить эффективность масок для лица и другого фильтрующего оборудования при улавливании частиц коронавируса. Было обнаружено, что материал, описанный в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, примерно на 93% более эффективен при улавливании белков, в том числе белков коронавируса, сохраняя при этом способность дышать.

В команду, стоящую за этим прорывом, входят профессор Питер Майерс, эксперт в области хроматографии, и доктор Саймон Махер, эксперт по масс-спектрометрии. Ранее они работали над процессами, связанными с прилипанием белков к поверхности материалов хроматографической подложки. Профессор Майерс понял, что обращение этого процесса вспять может привести к абсорбции белков, в том числе белка-шипа S1, который покрывает внешнюю липидную мембрану вируса SARS-CoV-2.

Чтобы разработать материал, исследователи модифицировали поверхность сферических частиц диоксида кремния, используемых в хроматографии, чтобы сделать ее очень «липкой» для белка-шипа S19 COVID-1. Они также увеличили пористость и внутренний объем частиц кремнезема, обеспечив большую площадь поверхности и способность захватывать вирус. Материал был успешно протестирован в масках для лица и воздушных фильтрах, используемых в различных условиях, таких как самолеты, автомобили и системы кондиционирования воздуха.

На этапе проверки концепции этот новый материал демонстрирует большие перспективы в борьбе не только с COVID-19, но и с другими вирусами, такими как грипп и вирус Нипах. Сейчас исследовательская группа сосредоточена на разработке еще более совершенных «липких» поверхностей для широкого спектра биоаэрозолей, включая новые варианты вируса COVID-19.

Это новаторское исследование открывает возможности для улучшения защиты от инфекционных заболеваний с потенциальным применением в различных отраслях, где фильтрация воздуха имеет решающее значение. Дальнейшее развитие и усовершенствование материала может внести существенный вклад в предотвращение будущих вспышек и борьбу с ними.

Ссылка:

«Прикрепление частиц кремнезема, адсорбирующих белок, к поверхности хлопчатобумажных подложек для улавливания биоаэрозолей, включая SARS-CoV-2», Киран Коллингс, Седрик Буасдон, Тунг-Тинг Шам, Кевин Скинли, Хён-Гён О, Тесса Принс, Адхам Ахмед, Шон Х. Пеннингтон, Филип Дж. Браунридж, Томас Эдвардс, Джанкарло А. Бьяджини, Клэр Э. Эйерс, Аманда Лэмб , Питер Майерс и Саймон Махер, Nature Communications, 18 августа 2023 г.