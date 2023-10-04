Новые сведения о составе и роли вулканического пепла в атмосфере

Вулканический пепел – это не типичная пыль. Он образуется из минералов, заключенных в силикатное стекло, и может иметь далеко идущие последствия для климата, инфраструктуры и здоровья человека. Чтобы лучше понять этот сложный материал и его роль в атмосфере, исследователи из Корнелльского университета охарактеризовали образцы вулканического пепла от различных взрывных извержений.

Исследование под названием «Фазы мелкодисперсного вулканического пепла» исследует состав и свойства вулканического пепла, который выбрасывается в атмосферу во время извержений вулканов. Исследователи собрали образцы из 40 извержений и проанализировали их размер, тектонический фон и химический состав. Сосредоточив внимание на зернах пепла размером менее 45 микрон, они стремились понять более широкое воздействие этих мелких частиц, поскольку они могут переноситься атмосферными ветрами.

Результаты показали, что состав вулканического пепла значительно варьируется в зависимости от размера зерен, тектонических условий и химического состава. По мере уменьшения размера зерна в золе увеличивается содержание кристаллического кремнезема и солей, а содержание компонентов стекла и оксида железа уменьшается. Исследователи использовали такие методы, как дифракция рентгеновских лучей и сканирующая электронная микроскопия, чтобы идентифицировать и измерить пропорции минералов и стекла в образцах.

Исследование подчеркивает большие различия в содержании минералов в разных извержениях. Например, извержение горы Пинатубо на Филиппинах привело к образованию большого количества полевого шпата и амфибола, а недавние извержения Тахогайта в Ла-Пальме, Испания, характеризовались полевым шпатом, клинопироксеном и оливином. Исследователи также наблюдали увеличение содержания соли в более мелкозернистой золе, что имеет последствия для здоровья человека и воздействия на океан.

Понимание состава и плотности вулканического пепла имеет решающее значение для ученых-атмосферников, изучающих его перенос и воздействие на систему Земли. Это исследование предоставляет ценные данные, позволяющие лучше ограничить состав и плотность минералов и стекла вулканического пепла. Исследователи надеются, что их результаты будут способствовать более полному пониманию воздействия вулканического пепла на климат, биогеохимию и здоровье человека.

источники:

– «Фазы мелкодисперсного вулканического пепла» – научные отчеты

- Cornell University