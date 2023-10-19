Молодь морской звезды тернового венца может противостоять волнам жары, представляя большую угрозу коралловым рифам

Недавнее исследование, проведенное морскими биологами из Сиднейского университета, пролило свет на устойчивость молодых морских звезд с терновым венцом к тепловым волнам, вызвав обеспокоенность по поводу потенциального усугубления ущерба коралловым рифам, вызванного изменением климата. Морская звезда «терновый венец» обитает на Большом Барьерном рифе и известна как один из самых значительных хищников кораллов. Ущерб, который они причиняют, по смертности кораллов уступает только циклонам и обесцвечиванию.

Исследование, проведенное профессором Марией Бирн и опубликованное в журнале Global Change Biology, показало, что молодые морские звезды с терновым венцом способны переносить высокие уровни тепла, которые смертельны для кораллов. Эта устойчивость позволяет им пережить волны тепла и продолжить свой жизненный цикл в качестве плотоядных хищников, питающихся вновь отрастающими кораллами.

Результаты показывают, что даже если популяция взрослых морских звезд с терновым венцом сокращается из-за потепления океана, вызванного изменением климата, травоядные молодые морские звезды могут терпеливо ждать подходящих условий, чтобы превратиться в хищников, питающихся кораллами. Это может привести к возрождению популяции хищников и дальнейшему повреждению коралловых рифов.

Изменение климата уже приводит к обесцвечиванию и гибели кораллов, когда температура воды повышается на 1-3 градуса Цельсия. Исследование показало, что молодые морские звезды с терновым венцом могут переносить в три раза большую интенсивность тепла, которая вызывает обесцвечивание кораллов. Эта способность в сочетании с их предпочтением местообитаний из щебня, образовавшихся в результате обесцвечивания и смертности кораллов, позволяет их численности постепенно увеличиваться с течением времени.

Исследователи также определили факторы, которые способствуют выживанию молодых морских звезд с терновым венцом в условиях потепления. Их небольшой размер снижает их физиологические потребности, а способность питаться различными источниками пищи, включая коралловые водоросли, повышает их устойчивость.

По словам соавтора исследования Мэтта Клементса, полученные результаты подчеркивают потенциальную роль смертности кораллов, вызванной обесцвечиванием, в возникновении вспышек морских звезд, вызывающих терновый венец. Утрата естественных хищников и накопление питательных веществ в воде также играют роль в усугублении воздействия изменения климата на коралловые рифы.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять последствия этих результатов для морских экосистем и сохранения коралловых рифов.

Ссылка:

«Молодые морские звезды тернового венца, находящиеся в стадии ожидания, устойчивы в условиях жары, которая обесцвечивает и убивает кораллы», Мария Бирн, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912