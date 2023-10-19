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Молодь морской звезды тернового венца может противостоять волнам жары, представляя большую угрозу коралловым рифам

ByМамфо Брешиа

Октябрь 19, 2023
Молодь морской звезды тернового венца может противостоять волнам жары, представляя большую угрозу коралловым рифам

Недавнее исследование, проведенное морскими биологами из Сиднейского университета, пролило свет на устойчивость молодых морских звезд с терновым венцом к тепловым волнам, вызвав обеспокоенность по поводу потенциального усугубления ущерба коралловым рифам, вызванного изменением климата. Морская звезда «терновый венец» обитает на Большом Барьерном рифе и известна как один из самых значительных хищников кораллов. Ущерб, который они причиняют, по смертности кораллов уступает только циклонам и обесцвечиванию.

Исследование, проведенное профессором Марией Бирн и опубликованное в журнале Global Change Biology, показало, что молодые морские звезды с терновым венцом способны переносить высокие уровни тепла, которые смертельны для кораллов. Эта устойчивость позволяет им пережить волны тепла и продолжить свой жизненный цикл в качестве плотоядных хищников, питающихся вновь отрастающими кораллами.

Результаты показывают, что даже если популяция взрослых морских звезд с терновым венцом сокращается из-за потепления океана, вызванного изменением климата, травоядные молодые морские звезды могут терпеливо ждать подходящих условий, чтобы превратиться в хищников, питающихся кораллами. Это может привести к возрождению популяции хищников и дальнейшему повреждению коралловых рифов.

Изменение климата уже приводит к обесцвечиванию и гибели кораллов, когда температура воды повышается на 1-3 градуса Цельсия. Исследование показало, что молодые морские звезды с терновым венцом могут переносить в три раза большую интенсивность тепла, которая вызывает обесцвечивание кораллов. Эта способность в сочетании с их предпочтением местообитаний из щебня, образовавшихся в результате обесцвечивания и смертности кораллов, позволяет их численности постепенно увеличиваться с течением времени.

Исследователи также определили факторы, которые способствуют выживанию молодых морских звезд с терновым венцом в условиях потепления. Их небольшой размер снижает их физиологические потребности, а способность питаться различными источниками пищи, включая коралловые водоросли, повышает их устойчивость.

По словам соавтора исследования Мэтта Клементса, полученные результаты подчеркивают потенциальную роль смертности кораллов, вызванной обесцвечиванием, в возникновении вспышек морских звезд, вызывающих терновый венец. Утрата естественных хищников и накопление питательных веществ в воде также играют роль в усугублении воздействия изменения климата на коралловые рифы.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять последствия этих результатов для морских экосистем и сохранения коралловых рифов.

Ссылка:
«Молодые морские звезды тернового венца, находящиеся в стадии ожидания, устойчивы в условиях жары, которая обесцвечивает и убивает кораллы», Мария Бирн, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912

By Мамфо Брешиа

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