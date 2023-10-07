Мрачное будущее коралловых рифов: темпы роста с трудом справляются с повышением уровня моря

Недавнее исследование вызвало обеспокоенность по поводу будущего коралловых рифов, указывая на то, что темпы их роста не могут идти в ногу с быстро повышающимся уровнем моря. Исследование, в котором изучалось 9,000 лет роста кораллов, подчеркивает значительное снижение темпов роста кораллов.

Исследование было сосредоточено на анализе 22 буровых кернов, собранных на барьерном рифе и атоллах Белиза, общей длиной 215 метров. Используя радиоизотопное датирование, исследователи оценили возраст фрагментов кораллов, что позволило им сделать вывод о темпах роста с течением времени. Результаты показали, что темпы роста кораллов в Белизе снизились в период голоцена.

По словам профессора Эберхарда Гишлера из Университета Гете, хотя средние темпы роста окраин рифов в Белизе сопоставимы с другими регионами западной Атлантики, они несколько ниже, чем в Индо-Тихоокеанском регионе. Это неравенство имеет серьезные последствия для тропических островных государств, которые полагаются на коралловые рифы или находятся под их защитой, особенно в контексте продолжающихся дискуссий об изменении климата.

Более того, исследование подтверждает факт сокращения количества живых кораллов в Карибском бассейне. На многих рифах региона в настоящее время вместо кораллов преобладают мясистые водоросли и общие виды сорняков. Исследователи отметили, что на старых участках рифа преобладают устойчивые к стрессу кораллы, образующие рифы.

Анализ кернов бурения также выявил пробелы столетнего масштаба в записях окаменелостей коралла лосося, известного как Acropora palmata. Эти разрывы, возникшие примерно 2,000, 4,000 и 5,500–6,000 лет назад, могут означать изменения в окружающей среде, такие как повышение температуры, усиление штормовой активности или изменения в снабжении питательными веществами. Разрыв в 4,000 лет совпадает с потенциальным событием массовой смертности, затрагивающим пасущихся ежей в регионе.

Исследование имеет важное значение для понимания упадка кораллов и коралловых рифов. Реконструируя условия окружающей среды, преобладавшие во время голоцена, исследователи смогут определить, является ли нынешний спад беспрецедентным. Коралловые рифы уже находятся под угрозой из-за различных факторов, включая глобальное потепление, закисление океана, ухудшение качества воды и болезни. Результаты этого исследования показывают, что они могут стать одной из первых жертв изменения климата, поскольку темпы их роста с трудом справляются с повышением уровня моря.

Источник: научные отчеты.