Размер и форма колонии кораллов определяют сложность и здоровье морской среды

Недавнее исследование, проведенное аспиранткой Софией Феррейрой из Гавайского университета в Хило в сотрудничестве с морскими учеными, подчеркивает важность размера и формы коралловых колоний в определении сложности и здоровья морских экосистем. Исследование, опубликованное в журнале Nature, было посвящено прогнозированию того, как коралловые рифы на Гуаме влияют на сложность среды обитания.

Кораллы — архитекторы природы, создающие разнообразные среды обитания и убежища для морских видов. Команда Феррейры использовала высокотехнологичные подводные камеры и методы 3D-фотограмметрии для нанесения на карту 208 участков коралловых рифов, окружающих Гуам. Они индивидуально оценили более 12,000 XNUMX кораллов, фиксируя их размер и форму роста.

Исследование показало, что каждый изгиб и угол колонии кораллов играет решающую роль в поддержании существования широкого спектра морских видов. Исследователи пришли к выводу, что размер и морфология коралловых колоний являются надежными показателями сложности среды обитания на рифах Гуама и должны быть включены в программы мониторинга коралловых рифов.

Коралловые рифы сталкиваются с растущими угрозами со стороны как местных, так и глобальных стрессоров. Понимание внутреннего устройства этих экосистем имеет решающее значение для их сохранения. Феррейра надеется, что их результаты вселяют надежду и дают представление для будущих исследований о влиянии изменяющейся среды обитания рифов на связанные с рифами организмы в условиях изменения климата.

Это исследование способствует нашему пониманию сложной взаимосвязи между характеристиками коралловых колоний и сложностью морской экосистемы. Получив представление о том, как колонии кораллов формируют окружающую среду обитания, исследователи смогут разработать более эффективные стратегии сохранения для защиты этих жизненно важных экосистем.

источники:

– София Б. Феррейра и др., «Прогнозирование сложности среды обитания с использованием подхода, основанного на признаках коралловых рифов на Гуаме», Scientific Reports (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

- Гавайский университет в Хило (исходная статья)