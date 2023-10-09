Утечка жидкости из российской части Международной космической станции

По данным российского космического агентства "Роскосмос", из российской части Международной космической станции (МКС) произошла утечка жидкости, но непосредственной опасности для экипажа нет. Утечка происходит из контура внешнего радиатора модуля "Наука", который был доставлен на станцию ​​в 2012 году. В "Роскосмосе" уверяют, что никакой угрозы орбитальной лаборатории нет.

Этот инцидент последовал за недавней миссией, в ходе которой два российских космонавта и американский астронавт вернулись на Землю, проведя год на МКС. Первоначально запланированная на шесть месяцев миссия была продлена из-за предыдущей утечки. Космический корабль «Союз», на котором они отправились на МКС, был поврежден, вероятно, из-за падения небольшого метеорита. В качестве компенсации Москва запустила еще одну ракету без экипажа для выполнения запланированной миссии.

Утечка служит напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются при космических миссиях, и о важности быстрого и эффективного ремонта. МКС стала площадкой для сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией, предоставляя редкую возможность для сотрудничества, несмотря на политическую напряженность. Обе страны используют МКС для научных исследований и технологических достижений.

Поскольку космические агентства работают вместе над преодолением препятствий, подобные инциденты усиливают необходимость постоянного мониторинга и обслуживания МКС. Безопасность и благополучие экипажа остаются главным приоритетом, и Роскосмос стремится устранить утечку и обеспечить долгосрочную стабильность Международной космической станции.

Определения:

– Международная космическая станция (МКС): обитаемый искусственный спутник, служащий космической лабораторией и жилым помещением для астронавтов из разных стран.

– Роскосмос: Российское космическое агентство, отвечающее за космическую деятельность в стране.

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