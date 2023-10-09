Утечка жидкости из российской части МКС, безопасность экипажа

По данным российского космического агентства "Роскосмос", из российской части Международной космической станции (МКС) произошла утечка жидкого теплоносителя, но членам экипажа ничего не угрожает. Утечка произошла в контуре внешнего радиатора модуля "Наука", который был доставлен на станцию ​​в 2012 году. В Роскосмосе заверили общественность, что непосредственной угрозы орбитальной лаборатории нет.

В прошлом месяце два российских космонавта и американский астронавт вернулись на Землю, проведя год на МКС. Первоначально планировалось, что миссия продлится всего шесть месяцев. Однако протечка в корабле «Союз» произошла, возможно, из-за падения небольшого метеорита. В результате новая ракета была отправлена ​​без экипажа для замены «Союза» и выполнения оставшейся части миссии.

Во время своего годичного пребывания российские и американские члены экипажа работали вместе в условиях растущей напряженности между своими странами. Конфликт на Украине обострил отношения между Вашингтоном и Москвой, сделав сотрудничество по МКС ярким примером сотрудничества.

Утечка теплоносителя — неожиданное явление, однако в Роскосмосе заверили общественность, что безопасности экипажа ничего не угрожает. Будут проведены расследования для установления причины утечки и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

источники:

- Физ.орг