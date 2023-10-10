В российском сегменте Международной космической станции произошла третья за год утечка теплоносителя

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошла третья утечка теплоносителя менее чем за год, что поставило под сомнение надежность российской космической программы. Инцидент произошел, когда хлопья замороженной охлаждающей жидкости были замечены в прямой трансляции орбитальной лаборатории, предоставленной НАСА, а также в ходе радиосвязи между центром управления полетами США и астронавтами. Российское космическое агентство Роскосмос в своем заявлении подтвердило утечку и заверило, что экипажу и станции не угрожает непосредственная опасность.

Утечка теплоносителя произошла из контура внешнего радиатора модуля «Наука», также известного как Многоцелевой лабораторный модуль-модернизация (МЛМ), который был доставлен на МКС в 2012 году. НАСА попросило экипаж разобраться в ситуации, а астронавт НАСА Жасмин Могбели позже сообщил, что утечка произошла из резервного радиатора «Науки».

НАСА подтвердило, что экипаж не подвергался опасности и что основной радиатор «Науки» функционировал нормально. В качестве меры предосторожности экипажу было приказано закрыть ставни на окнах американского сегмента, чтобы предотвратить потенциальное загрязнение. Это третья утечка теплоносителя на российской стороне МКС менее чем за год.

Предыдущие инциденты с утечками теплоносителя произошли в декабре 2022 года и середине февраля с участием космического корабля «Союз» и российского грузового корабля «Прогресс МС-21» соответственно. Повторяющиеся утечки вызвали вопросы об их причинах, поскольку множественные утечки вряд ли могут быть вызваны метеоритами. Космический аналитик Джонатан Макдауэлл предположил, что виной может быть систематическая проблема, потенциально связанная с субподрядчиком.

Надежность российских космических систем оказалась под вопросом, усугубленная неудачей лунного зонда в августе. В последние годы российский космический сектор сталкивается с нехваткой финансирования, неудачами и коррупционными скандалами. Несмотря на эти проблемы, МКС остается символом продолжающегося сотрудничества между Россией и США в условиях напряженности и санкций.

Источник: Agence France-Presse