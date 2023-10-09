В модуле «Наука» на Международной космической станции обнаружена утечка охлаждающей жидкости

Утечка охлаждающей жидкости наблюдалась на научном модуле «Наука», входящем в состав Международной космической станции (МКС). Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне уведомил экипаж МКС о ситуации, запросив визуальное подтверждение и информацию об источнике утечки. Внешние камеры зафиксировали изображения хлопьев, летящих из района модуля «Наука», но точное место утечки определить было сложно. Фотографии были сделаны командиром станции Андреасом Могенсеном и отправлены на землю для анализа.

Роскосмос, российское космическое агентство, подтвердило в социальных сетях, что утечка произошла из-за внешнего резервного радиатора модуля. Этот радиатор был доставлен более десяти лет назад и установлен на модуле «Наука» в начале этого года. Пока ситуация анализируется, в Роскосмосе заверили, что опасности ни экипажу, ни станции нет. Причина утечки пока неизвестна.

Модуль «Наука» был запущен в июле 2021 года, на несколько лет позже запланированного первоначального срока. Вскоре после запуска у него возникли проблемы с движением, а позже из-за программной ошибки он начал бесконтрольно вращаться, прежде чем вернуться на правильный путь. Этот инцидент также является третьей утечкой теплоносителя на российской космической технике на МКС за год. Ранее радиаторы кораблей «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21» были повреждены обломками микрометеороидов, что привело к потере теплоносителя.

Обновленная информация о ситуации будет предоставляться по мере поступления дополнительной информации. НАСА пока не сделало официального заявления по поводу инцидента.

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