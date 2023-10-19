Все четыре двигателя RS-25 установлены на основной ступени НАСА «Артемида-2»

Программа НАСА «Артемида», цель которой — отправить астронавтов обратно на Луну, достигла важной вехи с установкой всех четырех двигателей RS-25 на базовую ступень-2 для использования в миссии «Артемида-2». Двигатели были успешно прикреплены к силовой установке и авионике, что стало важным шагом вперед в программе. Основная ступень высотой 212 футов включает в себя два больших бака с жидкостным топливом и четыре двигателя RS-25.

Процесс установки начался в начале сентября, а последний двигатель был установлен 20 сентября. НАСА заявило, что закрепление и дооснащение всех четырех двигателей на сцене — это трудоемкий процесс, который включает в себя крепление различных компонентов, а также проведение испытаний и проверок для обеспечения надлежащего функционирования. производительность.

Несмотря на достигнутый прогресс на основном этапе-2, проблема со сваркой на сборочном заводе в Мишуде временно замедлила работу на основном этапе-3, который имеет решающее значение для миссии «Артемида-3». Однако НАСА надеется, что решение будет найдено. Ожидается, что основной этап 2 будет завершен позднее в этом году, а основной этап 3 планируется завершить в конце 2024 или начале 2025 года.

Помимо двигательных установок, обновленные двигатели РС-25 прошли первые сертификационные испытания. Двигатели испытывались в течение 550 секунд, превысив требуемую продолжительность на 50 секунд. Это испытание является первым из 12 запланированных испытаний до 2024 года и направлено на оценку эффективности новых компонентов двигателя.

Несмотря на прогресс, программа НАСА «Артемида» подверглась критике за свою устойчивость и высокую стоимость. Полностью одноразовая ракета SLS Moon, использованная в программе, была признана генеральным инспектором недоступной по цене. Тем не менее, НАСА по-прежнему привержено программе и работает над решением финансовых проблем.

источники:

– Источник 1: НАСА.

– Источник 2: NASASpaceFlight.