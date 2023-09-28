Гигантский Магелланов телескоп: раскрываем тайны Вселенной

Гигантский Магелланов телескоп (GMT) близок к завершению: идет изготовление и полировка седьмого и последнего главного зеркала. GMT будет состоять из семи зеркал диаметром 8.4 метра, которые вместе образуют светособирающую поверхность площадью 368 квадратных метров, что делает его самой большой и сложной оптикой из когда-либо созданных. Обладая разрешающей способностью в 10 раз большей, чем у космического телескопа Хаббл, GMT призван революционизировать наши взгляды и понимание Вселенной.

В процессе изготовления зеркал используется уникальная технология плавления стекла. Зеркальная лаборатория Ричарда Ф. Кэриса Университета Аризоны закрыла крышку почти 20 тонн чистого оптического стекла внутри специально разработанной печи. Стекло нагревается до температуры более 2,000 градусов по Фаренгейту и выталкивается наружу, образуя изогнутую поверхность зеркала. После трехмесячного остывания зеркало перейдет к этапу полировки.

Затем будет проведена интеграция и тестирование готовых зеркал, при этом все семь зеркал будут собраны в прототип системы поддержки для тестирования оптических характеристик. После сборки зеркала будут функционировать как единое монолитное зеркало, что приведет к увеличению чувствительности до 200 раз и разрешению изображения в четыре раза по сравнению с современными космическими телескопами.

GMT обещает предоставить беспрецедентную астрономическую информацию. Его невероятная чувствительность и разрешение позволят проводить детальный анализ небесных объектов и их происхождения, предоставляя ценные химические данные. Он также будет иметь возможность изучать планеты с высоким пространственным и спектральным разрешением, потенциально раскрывая тайны того, существует ли жизнь за пределами Земли.

Ожидается, что телескоп увидит первый свет к концу десятилетия. Благодаря своим мощным возможностям GMT призван ответить на некоторые из самых глубоких вопросов человечества о Вселенной и нашем месте в ней. Откуда мы пришли? Мы одни? GMT готово раскрыть тайны космоса и дать нам лучшее понимание нашего существования.

источники:

– Гигантский Магелланов телескоп (GMT)

- НАСА

– Университет Аризоны