Создание глобальной системы моделирования атмосферных физико-химических связей с переменным разрешением

Исследовательская группа из Университета науки и технологий Китая (USTC) разработала глобальную систему моделирования с переменным разрешением для изучения атмосферного песка и пыли. Команда под руководством профессора Чжао Чуна использовала тематическое исследование пылевых аэрозолей и опубликовала свои выводы в Журнале достижений в моделировании земных систем.

Атмосферные пылевые аэрозоли играют решающую роль в климатической системе Земли, но их точное моделирование затруднено из-за ограничений горизонтального разрешения. В предыдущих исследованиях использовались методы уменьшения масштаба для регионального моделирования с высоким разрешением, что может привести к возникновению проблем с границами и ограничению взаимодействия между региональной атмосферной пылью и крупномасштабной циркуляцией. Чтобы преодолеть эти ограничения, исследовательская группа использовала глобальную модель атмосферы с переменным разрешением и возможностью региональной уточнения.

Команда построила структуру моделирования сегментированных очищенных аэрозолей и их эффектов обратной связи на основе энергетического ядра глобальной атмосферной модели MPAS с переменной сеткой. Модель обеспечивает более точное пространственное распределение пыли и песка по сравнению с наблюдениями и предыдущими исследованиями. Фактически, это исследование позволило впервые в глобальном масштабе смоделировать пыль в масштабе с конвективным разрешением (4 км).

Результаты моделирования показали, что масштабное моделирование с конвективным разрешением повышает эффективность мокрого улавливания пыли и снижает концентрацию массы пыли за счет разрешения процесса конвективного осаждения. Этот прорыв позволяет ученым раскрыть механизмы воздействия аэрозолей на региональные и глобальные погодные и климатические системы.

Будущая работа будет сосредоточена на разработке физических и химических параметризаций, оптимизации производительности моделей на основе искусственного интеллекта и более глубоком изучении механизмов воздействия аэрозолей. Это исследование открывает новые возможности для понимания и прогнозирования поведения атмосферной пыли и ее воздействия на климат Земли.

Источник: Журнал достижений в моделировании систем Земли (2023 г.). DOI: 10.1029/2023MS003636

Источник: Университет науки и технологий Китая.