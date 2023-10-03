Вулкан Сантьягито продолжает выделять газ и пепел

Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (INSIVUMEH) сообщил о постоянной дегазации и умеренных взрывах на вулкане Сантьягуито. Эта вулканическая деятельность привела к образованию газового столба, достигающего высоты 500 метров над куполом вулкана. Кроме того, происходят периодические взрывы, порождающие лавины и столб газа и пепла, который поднимается на высоту 3,300 метров над уровнем моря и рассеивается на запад.

Вулканическая активность привела к появлению мелких частиц пепла и туману в окрестностях вулкана Сантьягуито. Эти условия потенциально могут повлиять на здоровье и безопасность близлежащих сообществ.

Кроме того, существует вероятность возникновения дальних пирокластических потоков в разных направлениях. В ответ на эту потенциальную опасность Исполнительный секретариат CONRED (Национальная координация по уменьшению опасности стихийных бедствий) рекомендует жителям, живущим вблизи вулкана, обратиться к властям и ознакомиться с Планом реагирования для этого района.

Жителям крайне важно оставаться в курсе продолжающейся вулканической активности и принимать необходимые меры предосторожности для обеспечения своей безопасности. Регулярные обновления и информацию о деятельности вулканов Фуэго и Пакайя можно получить в ежедневном вулканологическом бюллетене, публикуемом INSIVUMEH.

Сохраняйте бдительность и следуйте указаниям властей, чтобы снизить риски, связанные с вулканической активностью.

Определения:

– Дегазация: Выброс газов, таких как диоксид серы и диоксид углерода, из магмы вулкана.

– Пирокластический поток: быстродвижущаяся смесь горячего газа, пепла и вулканического мусора, которая стекает по склонам вулкана во время извержения.

источники:

– Ежедневный вулканологический бюллетень, выпускаемый Национальным институтом сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (INSIUMEH).

– Исполнительный секретариат CONRED (Национальная координация по уменьшению опасности стихийных бедствий)