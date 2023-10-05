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Постоянный метаболизм может оказаться дорогостоящим для пресноводных насекомых в соленой воде

ByВики Ставропулу

Октябрь 5, 2023
Постоянный метаболизм может оказаться дорогостоящим для пресноводных насекомых в соленой воде

Недавнее исследование, проведенное Университетом штата Северная Каролина, проливает свет на то, почему некоторым пресноводным насекомым трудно выжить в более соленой воде. Исследование предполагает, что отсутствие метаболических реакций на повышенную соленость может быть фактором, способствующим этому. Соленость относится к концентрации солей в водной среде, помимо натрия.

Пресноводные места обитания становятся более солеными из-за различных факторов, таких как соль на дорогах, сельскохозяйственные стоки, добыча угля и природного газа, засуха и повышение уровня моря. Эти изменения солености влияют на разнообразие организмов, включая пресноводных насекомых, которые служат индикаторами здоровья экосистемы.

Водные животные, включая насекомых и ракообразных, должны поддерживать баланс воды и солей в своем организме — процесс, называемый осморегуляцией. В идеале эти животные должны процветать в среде, где внешний уровень солености соответствует их внутреннему уровню, что снижает энергию, необходимую для осморегуляции.

Однако исследование показало, что более высокая соленость часто связана с увеличением скорости поглощения ионов пресноводными насекомыми, что приводит к задержке развития или смерти. Исследователи выдвинули гипотезу, что пресноводные насекомые тратят так много энергии на осморегуляцию в более соленой среде, что им трудно расти и процветать.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи измерили скорость метаболизма ракообразных, насекомых и улиток в условиях различной солености. Они обнаружили, что, хотя скорость метаболизма ракообразных и улиток увеличивается в разбавленной среде, скорость метаболизма насекомых остается постоянной независимо от солености.

Кроме того, команда обнаружила, что кальций является ключевым фактором повышения метаболизма у ненасекомых в условиях более низкой солености, поскольку эти животные усерднее переносят ионы кальция. Насекомые, с другой стороны, имели более высокую скорость транспорта ионов кальция в более соленой среде, хотя скорость их метаболизма не увеличивалась. Это говорит о том, что насекомые имеют меньшую потребность в кальции и могут использовать ресурсы, которые в противном случае были бы использованы для роста и развития, чтобы противостоять чрезмерному поглощению ионов в более соленой среде.

Исследование бросает вызов представлению о том, что пресноводные насекомые процветают в среде, близкой к их внутренней солености. Вместо этого их низкая потребность в кальции позволяет им процветать в разбавленной среде, где обычно доминируют насекомые. И наоборот, низкий уровень кальция является стрессом для ракообразных и улиток.

Дальнейшие исследования позволят выяснить, связаны ли эти физиологические различия с происхождением организмов или с использованием ими кальция в экзоскелетах и ​​панцирях.

В заключение, исследование подчеркивает потенциальные затраты на постоянный метаболизм пресноводных насекомых в соленой воде. Результаты позволяют лучше понять, как изменения солености влияют на водные экосистемы, и могут помочь в усилиях по их сохранению.

Источник: Государственный университет Северной Каролины.

Источник: Джейми К. Кокран и др., Респирометрия выявляет основные межлинейные различия в энергетике осморегуляции у водных беспозвоночных, Журнал экспериментальной биологии (2023). DOI: 10.1242/jeb.246376 [URL-адрес не указан]

By Вики Ставропулу

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