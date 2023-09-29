Гражданская война вспыхивает в исследованиях сознания: обвинения в лженауке

В области исследований сознания возникла спорная битва, поскольку более 100 видных исследователей осудили интегрированную теорию информации (ИИТ) как лженауку. С другой стороны, несколько деятелей в этой области раскритиковали письмо как непропорциональное и плохо аргументированное. Обе группы обеспокоены долгосрочным авторитетом и репутацией науки о сознании.

ИИТ, предложенная нейробиологом Джулио Тонони, представляет собой амбициозную теорию, целью которой является создание математически точных условий для определения того, находится ли система в сознании или нет. В основе теории лежит мера интеграции информации, обозначаемая греческой буквой φ. Согласно ИИТ, система становится сознательной, когда уровень φ в системе в целом превосходит уровень любой из ее отдельных частей.

Теория подразумевает, что сознание может быть более распространенным, чем принято считать, приближаясь к форме «панпсихизма», когда сознание пронизывает физическую вселенную. Однако существуют существенные различия между ИИТ и недавним всплеском панпсихизма, вдохновленным философом Бертраном Расселом.

Критики ИИТ утверждают, что, хотя некоторые аспекты теории были проверены, теории в целом не хватает экспериментальной поддержки, особенно в отношении ее смелых и противоречивых выводов. В ответ оппоненты утверждают, что отсутствие экспериментальной поддержки справедливо для всех современных теорий сознания и является результатом ограничений методов нейровизуализации.

Недавнее «соперническое сотрудничество» между ИИТ и теорией глобального рабочего пространства, конкурирующей теорией сознания, еще больше подогрело противоречия. Сотрудничество предполагает совместную разработку экспериментов и предварительное согласование результатов, которые будут способствовать каждой теории. Первоначальные результаты этого сотрудничества были неоднозначными: некоторые поддерживали ИИТ, а другие поддерживали аспекты теории глобального рабочего пространства.

Одним из аспектов ИИТ, который может способствовать конфликту, является его опора на философские размышления в дополнение к научным экспериментам. Теория начинается с пяти аксиом, сторонники которых утверждают, что их можно познать посредством самоанализа сознательного опыта. Эти аксиомы затем преобразуются в пять постулатов, определяющих свойства, необходимые физической системе для обладания сознанием.

Спор может также отражать желание отделить научное исследование сознания от философских аспектов, гарантируя, что наука о сознании будет восприниматься спонсорами и исследовательским сообществом как серьезное научное начинание.

Одна из уникальных проблем в изучении сознания заключается в том, что оно включает в себя феномен, который не доступен публичному наблюдению. Сознание познается через личный субъективный опыт, что затрудняет экспериментальное доказательство или опровержение конкретных теорий. Хотя наука может теоретизировать о ненаблюдаемых явлениях, сознание отличается тем, что оно не может быть непосредственно воспринято другими.

Хотя борьба между сторонниками и критиками ИИТ ведется интенсивно, она раскрывает сложности и продолжающиеся дебаты в области исследований сознания. Поскольку исследователи продолжают исследовать природу сознания, крайне важно придерживаться строгого научного подхода, признавая при этом трудности, присущие изучению феномена, который по своей сути является субъективным.

источники:

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