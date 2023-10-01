Гражданская война в исследованиях сознания: обвинения лженауки

Резюме: Более 100 исследователей сознания обвинили интегрированную информационную теорию сознания (ИИТ) в лженауке. Критики утверждают, что эта ассоциация с псевдонаучной теорией повредит авторитету науки о сознании в целом. Однако есть и другие, которые считают, что необоснованные обвинения в лженауке приведут к тому, что вся область науки о сознании будет восприниматься как лженаука. Сама теория, IIT, представляет собой комплексную теорию сознания, предложенную нейробиологом Джулио Тонони. Его цель — предоставить точные математические условия для определения того, находится ли система, такая как мозг, в сознании. Теория основана на математической мере интеграции информации, обозначенной как φ. Подписавшие письмо ставят под сомнение экспериментальную поддержку смелых выводов теории. Соперничество между ИИТ и теорией глобального рабочего пространства привело к неоднозначным экспериментальным результатам, слегка склоняющимся к ИИТ. Однако следует отметить, что ИИТ основан не только на научных экспериментах, но и предполагает философское размышление. Теория начинается с пяти аксиом, полученных на основе сознательного опыта, и переводит их в постулаты о свойствах, необходимых физической системе для воплощения сознания. Критики ИИТ могут руководствоваться желанием отличить науку от философии, а также сделать науку о сознании законной научной областью. Однако сознание само по себе не является публично наблюдаемым явлением, и его изучение выходит за рамки традиционных научных методов.

источники:

– Филип Гофф. «Гражданская война в исследованиях сознания: обвинения в лженауке». Разговор, 13 октября 2021 г.