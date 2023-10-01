Является ли интегрированная информационная теория сознания лженаукой?

Гражданская война вспыхнула в области исследований сознания, когда более 100 исследователей сознания подписали письмо, критикующее интегрированную теорию информации (ИИТ) как лженауку. Теория, предложенная нейробиологом Джулио Тонони, направлена ​​на создание математически точных условий для определения того, является ли система сознательной или нет. Это предполагает, что сознание возникает, когда в системе в целом содержится больше интегрированной информации (фи), чем в ее частях.

Подписавшие письмо обеспокоены тем, что объединение науки о сознании с тем, что они считают псевдонаучной теорией, отрицательно повлияет на доверие к этой области. С другой стороны, оппоненты утверждают, что необоснованные обвинения в лженауке могут дискредитировать всю науку о сознании как таковую. Несмотря на то, что аспекты ИИТ были проверены, теории в целом не хватает экспериментальной поддержки ее смелых и парадоксальных выводов.

Одной из областей разногласий является широкий диапазон сознания, который предполагает ИИТ, граничащий с «панпсихизмом», верой в то, что сознание пронизывает физическую вселенную. Критики утверждают, что ненаучные аксиомы и философские размышления теории способствуют ее воспринимаемому псевдонаучному характеру. Они подчеркивают необходимость отличать науку от философии сознания.

Стоит отметить, что сознание не ограничивается исключительно научными исследованиями. В отличие от публично наблюдаемых явлений, сознание переживается частным образом и не может быть непосредственно наблюдаемо или воспроизведено. Поэтому доказать правильность любой теории сознания посредством экспериментов непросто. Однако прямой доступ к нашему собственному сознанию может дать ценную информацию о его природе.

Хотя ИИТ имеет свои недостатки как в научном, так и в философском аспектах, он заслуживает похвалы за признание необходимости объединения науки и философии в изучении сознания. Сотрудничество этих дисциплин может пролить больше света на неуловимую природу сознания.

Источник: н/д