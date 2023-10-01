Является ли интегрированная информационная теория сознания лженаукой?

Гражданская война вспыхнула в области исследований сознания, когда более 100 исследователей сознания подписали письмо, критикующее интегрированную теорию информации (ИИТ) как лженауку. Теория, предложенная нейробиологом Джулио Тонони, направлена на создание математически точных условий для определения того, является ли система сознательной или нет. Это предполагает, что сознание возникает, когда в системе в целом содержится больше интегрированной информации (фи), чем в ее частях.
Подписавшие письмо обеспокоены тем, что объединение науки о сознании с тем, что они считают псевдонаучной теорией, отрицательно повлияет на доверие к этой области. С другой стороны, оппоненты утверждают, что необоснованные обвинения в лженауке могут дискредитировать всю науку о сознании как таковую. Несмотря на то, что аспекты ИИТ были проверены, теории в целом не хватает экспериментальной поддержки ее смелых и парадоксальных выводов.
Одной из областей разногласий является широкий диапазон сознания, который предполагает ИИТ, граничащий с «панпсихизмом», верой в то, что сознание пронизывает физическую вселенную. Критики утверждают, что ненаучные аксиомы и философские размышления теории способствуют ее воспринимаемому псевдонаучному характеру. Они подчеркивают необходимость отличать науку от философии сознания.
Стоит отметить, что сознание не ограничивается исключительно научными исследованиями. В отличие от публично наблюдаемых явлений, сознание переживается частным образом и не может быть непосредственно наблюдаемо или воспроизведено. Поэтому доказать правильность любой теории сознания посредством экспериментов непросто. Однако прямой доступ к нашему собственному сознанию может дать ценную информацию о его природе.
Хотя ИИТ имеет свои недостатки как в научном, так и в философском аспектах, он заслуживает похвалы за признание необходимости объединения науки и философии в изучении сознания. Сотрудничество этих дисциплин может пролить больше света на неуловимую природу сознания.
Источник: н/д