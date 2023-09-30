Гражданская война среди исследователей сознания: является ли теория интегрированной информации лженаукой?

Область исследований сознания в настоящее время охвачена гражданской войной, и исследователи разделились во мнениях по поводу обоснованности теории интегрированной информации (ИИТ). Более 100 исследователей сознания недавно подписали письмо, обвиняющее ИИТ в лженауке. Однако другие деятели в этой области отреагировали критикой письма как плохо аргументированного и непропорционального. Обе стороны обеспокоены надежностью и долгосрочным здоровьем науки о сознании.

ИИТ, предложенная нейробиологом Джулио Тонони, представляет собой амбициозную теорию, целью которой является создание математически точных условий для определения того, находится ли система, такая как мозг, в сознании. Теория вращается вокруг математической меры под названием φ, которая представляет собой интеграцию информации внутри системы. Согласно ИИТ, система становится сознательной, когда в системе в целом φ больше, чем в любой из ее частей.

Критики ИИТ утверждают, что, хотя некоторые аспекты теории, возможно, и были проверены, ее смелые и парадоксальные выводы практически не подтверждаются экспериментально. Однако противники письма утверждают, что отсутствие экспериментальной поддержки справедливо для всех современных теорий сознания и отражает проблемы, связанные с современными методами нейровизуализации.

Примечательно, что недавно также произошло «соперническое сотрудничество» между ИИТ и другой популярной теорией сознания, теорией глобального рабочего пространства. Это сотрудничество включало совместную разработку экспериментов и предварительное согласование того, какие результаты будут в пользу каждой теории. Результаты первого раунда экспериментов оказались неоднозначными: некоторые части подтвердили ИИТ, а другие подтвердили аспекты теории глобального рабочего пространства.

Одним из факторов, который может повлиять на дебаты, является то, что ИИТ не только опирается на научные эксперименты, но и включает в себя философские размышления. Она начинается с пяти аксиом, сторонники которых утверждают, что их можно познать, обратив внимание на наш собственный сознательный опыт. Эти аксиомы затем переводятся в пять соответствующих постулатов, которые описывают свойства, необходимые системе для воплощения сознания.

Рассматриваемый вопрос выходит за рамки науки, поскольку сознание не является чем-то публично наблюдаемым. Это известно из нашего собственного субъективного опыта. Хотя это затрудняет экспериментальную демонстрацию того, какая теория сознания верна, это также означает, что у нас есть прямой доступ к самому феномену. Следовательно, партнерство между наукой и философией необходимо для полного понимания сознания и приближения к нему.

Важно отметить, что, хотя ИИТ имеет свои недостатки, как с научной, так и с философской точки зрения, он является пионером в признании ограничений научных экспериментов и включении философских идей. Только благодаря сотрудничеству и целостному подходу мы можем надеяться улучшить наше понимание сознания.

источники:

– Ртчард Браун, профессор философии Общественного колледжа Ла-Гуардия, Городской университет Нью-Йорка, The Conversation, 13 июня 2022 г.

– Интегрированная теория информации: от сознания к его физическим субстратам, Джулио Тонони, Биологический бюллетень, август 2008 г.