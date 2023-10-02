Напряженность в исследованиях сознания растет, поскольку более 100 исследователей критикуют интегрированную теорию информации

В области исследований сознания идут жаркие дебаты вокруг обоснованности Интегрированной теории информации (ИИТ): более 100 исследователей подписали письмо, обвиняющее ее в псевдонаучности. Хотя ИИТ предлагает более широкое понимание сознания, критики утверждают, что этой теории не хватает всесторонней эмпирической поддержки. Более того, некоторые исследователи полагают, что сочетание научных и философских взглядов в ИИТ может поставить под угрозу его научную строгость.

Конфликт между подписавшими письмо и сторонниками ИИТ вращается вокруг опасений по поводу долгосрочной достоверности науки о сознании. Те, кто подписал письмо, опасаются, что соединение науки о сознании с тем, что они считают псевдонаучной теорией, подорвет репутацию этой области. С другой стороны, защитники ИИТ опасаются, что необоснованные обвинения в лженауке запятнают всю науку о сознании.

ИИТ, предложенный нейробиологом Джулио Тонони, направлен на установление точных математических условий для определения наличия сознания в любой системе. По своей сути теория вводит меру интегрированной информации, обозначенную φ, которая предполагает, что система становится сознательной, когда в системе в целом φ больше, чем в любой из ее частей. Следовательно, ИИТ подразумевает, что сознание может быть более распространенным, чем принято считать, что соответствует концепции панпсихизма.

Однако противники ИИТ утверждают, что, хотя некоторые аспекты теории были проверены, теории в целом не хватает существенной экспериментальной поддержки ее смелых и парадоксальных выводов. Контраргументы утверждают, что отсутствие экспериментальных данных характерно не только для ИИТ, а, скорее, является общей проблемой современных теорий сознания из-за ограничений в методах нейровизуализации.

В поисках понимания сознания было проведено враждебное сотрудничество между ИИТ и другой теорией, называемой теорией глобального рабочего пространства. Эти совместные усилия направлены на разработку экспериментов, которые бы благоприятствовали каждой теории и предотвращали предвзятую интерпретацию результатов. Первоначальные результаты дали смешанную поддержку обеим теориям с небольшим преимуществом в пользу ИИТ.

Важно отметить, что ИИТ не только опирается на научные эксперименты, но и включает в себя философские размышления. Теория начинается с пяти аксиом, выведенных из личного сознательного опыта, которые затем преобразуются в пять взаимосвязанных постулатов. Добавление философских элементов в ИИТ может быть одной из причин, по которой оппоненты хотят отделить науку о сознании от ее философских аспектов.

В конечном счете, изучение сознания выходит за рамки чистой науки. В то время как наука стремится объяснить публично наблюдаемые явления, сознание познается частным образом через индивидуальное осознание. Эта уникальная характеристика сознания создает проблемы при экспериментальной демонстрации теорий. Однако это также позволяет исследовать субъективные переживания и чувства, что отличает исследования сознания от других научных исследований.

источники:

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