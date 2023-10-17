Представляем Voijer: платформу социальных сетей для любителей природы

Voiijer — это революционная платформа социальных сетей, цель которой — воссоединить людей по всему миру с природой. Voijer, основанный опытным исследователем Майклом Бартом, креативным технологом Мишель Экселл и руководителем глобального маркетинга Грегом МакКоннеллом, позволяет пользователям исследовать чудеса мира природы с помощью пользовательского контента и рассказывания историй.

В современном быстро меняющемся мире связь человека с природой уменьшается. Эта потеря взаимодействия и заботы об окружающей среде имеет серьезные последствия для благополучия планеты. Voijer стремится переломить эту тенденцию, сделав геологоразведку доступной для всех.

Платформа уже завоевала популярность у таких создателей контента, как альпинист Кентон Кул, марсианский астробиолог доктор Анжелика Англес и фотограф Марк Фишер. Эти искатели приключений делятся своими последними открытиями и приключениями, увлекая за собой пользователей.

Voijer выходит за рамки традиционных социальных сетей, делясь полной историей исследования. Вместо того, чтобы просто показывать снимок или красивое изображение, Voijer позволяет пользователям ощутить действие, образование и красоту мира природы. Приложение обеспечивает в режиме реального времени всесторонний доступ к чудесам природы.

Одна из ключевых особенностей Voijer — возможность путешествовать вместе с лучшими исследователями в их экспедициях. Пользователи могут следить за известными исследователями, такими как доктор Мэг Лоуман, эксперт по лесным пологам, и Уилсон Чунг, который отправляется в полярные регионы. Эти путешествия предлагают обновления в режиме реального времени и ответы на увлекательные вопросы о мире природы.

Voijer также представляет глобальное сообщество любителей природы. Пользователи могут изучать контент, посвященный природе, которым делятся энтузиасты со всего мира, который постоянно меняется. Это позволяет пользователям увидеть, как разные люди связаны с природой и по-разному оценивают ее красоту.

Кроме того, Voijer позволяет пользователям делиться своими приключениями с помощью фотографий, видео, письменных заметок, аудиозаписей и даже 3D-сканирований. Функция «Тизер» платформы позволяет легко делиться публикациями в других профилях социальных сетей, приглашая пользователей существующих социальных сетей лично испытать свои приключения.

Voijer — это революционная платформа, которая не только способствует более глубокой связи с миром природы, но и расширяет знания об окружающей среде в более широком масштабе. Объединив мнения миллионов людей, Voijer стремится вдохновить на открытия и способствовать лучшему пониманию нашей планеты.

источники:

– [PRNewswire](www.prnewswire.com)