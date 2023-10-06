Новое исследование подтверждает, что древние человеческие следы в Нью-Мексико датируются 21,500 XNUMX лет назад

Новое исследование предоставило дополнительные доказательства, подтверждающие, что следам человека в пустыне Нью-Мексико не менее 21,500 XNUMX лет. Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям о времени присутствия человека в Северной Америке во время последнего ледникового максимума. Команда ученых под руководством геологов Джеффа Пигати и Кэтлин Спрингер из Геологической службы США (USGS) провела строгие методы датирования, чтобы подтвердить противоречивые первоначальные результаты.

Первоначальное датирование было основано на радиоуглеродном датировании семян спиральной рябины, которые были обнаружены в окаменелых следах. Радиоуглеродное датирование основано на распаде C-14, радиоактивной формы углерода, для определения возраста образца. Однако использование водных растений вызвало обеспокоенность среди археологического сообщества из-за возможности поглощения растениями более старого растворенного углерода.

Чтобы решить эти проблемы, команда собрала пыльцу хвойных деревьев из того же геологического слоя, что и ряпник, а также образцы кварца из слоев следов. Пыльца хвойных деревьев, будучи наземной и не подверженной таким же эффектам резервуара углерода, дала последовательные результаты в период от 22,600 23,400 до 21,500 XNUMX лет назад. Датирование кварца с помощью оптически стимулированной люминесценции подтвердило, что следы подверглись воздействию солнечного света около XNUMX XNUMX лет назад.

Сближение этих независимых доказательств убедительно подтверждает вывод о том, что люди действительно присутствовали в Северной Америке во время последнего ледникового максимума. Этот вывод имеет важное значение для нашего понимания миграции и проживания людей в быстро меняющемся мире.

Исследование, опубликованное в журнале Science, не только проливает свет на древнюю историю человечества, но и демонстрирует эффективность методологий целевого датирования в преодолении скептицизма и уточнении наших знаний о прошлом.

источники:

– «Новые датировки подтверждают, что древним человеческим следам на Белых Песках 23,000 XNUMX лет» – ScienceAlert

– «Тщательное датирование гарантирует, что древние следы являются самыми ранними в Северной Америке» – Геологическая служба США