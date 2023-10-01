Гольфстрим ослабевает, и последствия серьезны

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Океанографического института Вудс-Хоул и Университета Майами, подтвердило, что Гольфстрим, основная погодная система, действительно ослабевает. Это имеет серьезные последствия для климата во всем мире.

Исследователи проанализировали данные Флоридского пролива за четыре десятилетия, включая измерения объема морской воды, транспортируемой через регион. Они обнаружили, что транспорт Гольфстрима сократился примерно на 4 процента за последние 40 лет, что стало первым «убедительным и недвусмысленным наблюдательным свидетельством» замедления.

Хотя основные причины этого ослабления не были конкретно определены в исследовании, исследователи утверждают, что существует 99-процентная вероятность того, что это не случайное явление. Однако они не смогли определить, в какой степени это связано с изменением климата или является ли это естественным изменением.

Гольфстрим играет решающую роль в климатической системе, поскольку он течет из Мексиканского залива, вокруг Флориды, вдоль восточного побережья США и впадает в Атлантический океан. Более теплая вода, которую он несет, влияет на различные факторы, такие как температура, осадки, уровень моря и активность ураганов. Он также переносит питательные вещества, включая углерод, через океан.

В исследовании использовалась сложная байесовская модель для анализа данных спутниковых показаний, подводных кабелей и полевых записей. Эти долгосрочные наблюдения за океаном имеют решающее значение для выявления тенденций, продолжающихся несколько десятилетий или дольше.

Хотя очевидно, что Гольфстрим ослабевает, а глобальное потепление, вероятно, способствует этому явлению, конкретные последствия неясны. Гольфстрим и связанные с ним погодные условия оказывают значительное влияние на климат планеты, влияя на экстремальные погодные явления, средние температуры и количество осадков.

Важно также учитывать, как изменения климата в конечном итоге повлияют на погодные системы, потенциально вызывая дальнейшие нарушения. Исследователи надеются, что методы анализа данных, использованные в этом исследовании, могут быть применены к другим регионам океана для обнаружения дополнительных сигналов изменения климата.

«Гольфстрим — жизненно важная артерия циркуляции океана, и поэтому последствия его ослабления носят глобальный характер», — говорит океанограф Лиза Бил из Университета Майами.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

источники:

– Пикуч и др., Письма о геофизических исследованиях, 2023 г.

– Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.