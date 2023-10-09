Новые открытия подтверждают следы древнего человека в Северной Америке

Новое исследование подтвердило предыдущие выводы о том, что древние человеческие следы, сохранившиеся в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, имеют возраст от 21,000 23,000 до XNUMX XNUMX лет. Это открытие продлевает сроки появления первых людей в Северной Америке во время последнего ледникового максимума. Следы свидетельствуют о присутствии человека рядом с видами североамериканской мегафауны за тысячи лет до их исчезновения.

На протяжении многих лет считалось, что люди прибыли в Америку около 13,000 1920 лет назад. Открытия рифленых наконечников снарядов на стоянках Фолсом и Кловис в Нью-Мексико в конце 10,900-х годов бросили вызов этому убеждению, отодвинув прибытие человека примерно на 13,000 20–16,000 XNUMX лет назад. Последующие открытия, сделанные в XNUMX-м веке, еще больше расширили временной график, подтвердив, что люди мигрировали в Северную Америку по крайней мере XNUMX XNUMX лет назад.

Однако недавние открытия показали еще более раннее время прибытия, что вызвало споры в археологическом сообществе. Датировка окаменелостей в Уайт-Сэндс в 2021 году предполагает присутствие человека в Северной Америке на 10,000 XNUMX лет раньше, чем предполагалось ранее.

В новом исследовании два независимых исследовательских подхода подтвердили предыдущие выводы. Радиоуглеродное датирование семян, найденных в следах, позволило определить первоначальный возраст, но подверглось критике из-за возможности получения ошибочных результатов по водным растениям. В новом исследовании использовалась пыльца, связанная с хвойными деревьями, для получения радиоуглеродного анализа, что исключает возможность выбросов углерода. Эти даты были статистически идентичны возрасту семян, что является дополнительным подтверждением.

Кроме того, датирование с помощью оптически стимулированной люминесценции показало, что образцы кварца из следов в последний раз подвергались воздействию солнечного света около 21,500 XNUMX лет назад, что подтверждает временную шкалу, определенную с помощью радиоуглеродного датирования.

Новое исследование не только подтверждает возраст древних следов, но и проливает свет на суровую среду плейстоцена, в которой жили древние американцы. Образцы пыльцы отражают холодные и влажные ледниковые условия, контрастирующие с растительностью пустыни, встречающейся там сегодня.

Эти результаты способствуют растущему количеству доказательств того, что люди прибыли в Северную Америку гораздо раньше, чем считалось ранее. Они подчеркивают важность продолжения исследований и исследований для раскрытия истинной истории миграции и расселения людей в Америке.

источники:

– [Источник 1]

– [Источник 2]